Condenado no ano 2023, por um alegado crime de alteração violenta do Estado de direito na forma qualificada, Bruno Afonso, mais conhecido por Lucas Lima, é o único sobrevivente do massacre ocorrido no quartel do exército no dia 25 de novembro de 2022.

Ele foi um dos 4 jovens que entraram no quartel, de forma tranquila, na madrugada de 25 de novembro. Depois de serem detidos, e declarados como vivos pelo então primeiro-ministro Patrice Trovoada, as redes sociais publicaram imagens de tortura e a consequente morte de pelo menos 3 elementos que entraram livremente no quartel do exército. O cidadão Arlécio Costa que tinha sido buscado em casa na manhã de 25 de novembro de 2022, foi a quarta vítima mortal após tortura.

O jovem Lucas Lima foi acusado pelo Ministério Público como o responsável pelo alegado golpe de Estado.

«Lucas foi julgado e condenado a 15 anos de prisão, e com a obrigação de pagar ao Estado são-tomense 200 mil dobras(8 mil euros)», contextualizou o advogado Miques João.

Na última semana, exactamente no dia 25 de novembro, quando o país assinalou o quarto aniversário do acontecimento, o advogado acompanhado pela mãe do Lucas Lima, entregou à Assembleia Nacional, uma petição a pedir a amnistia para o recluso.

«Pedir à Assembleia Nacional que adopte um projecto de lei de amnistia ao Lucas. O que ocorreu em 25 de novembro de 2022 não foi um golpe de estado. O próprio processo demonstra que não houve golpe de Estado, tanto é que todos os órgãos de soberania exerceram as suas funções até ao fim e voltaram a ser eleitos. Logo não entendemos porquê que o Lucas foi condenado e preso» declarou Miques João.

O advogado e político recordou que a Assembleia Nacional é a casa do povo «e é o momento de o povo fazer justiça, quando o tribunal furta a sua competência de fazer a justiça em nome do povo», frisou.

Miques João foi candidato às eleições presidenciais de julho de 2026, e participou nas eleições legislativas de setembro de 2026 na lista da Coligação MCI-PS-PUN, a força política que garante a sustentabilidade parlamentar do XX governo constitucional.

«Acredito piamente que a Assembleia Nacional vai deferir esta petição», garantiu.

O advogado explicou que com a amnistia a Assembleia Nacional pode dar o caso do alegado golpe de Estado como inexistente, «pois o Lucas está preso por capricho dos Tribunais», concluiu.

Abel Veiga