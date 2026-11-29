CETO vs ROSEMA

A CETO que os franceses não levaram, os alemães requalificaram e que anda de mão em mão, pedindo clemência.

A fábrica de cerveja, então CETO, já existia em Neves, antes da nossa Independência, em 12 de Julho de 1975.

Entre final de 1975 e início de 1976, dois (2) franceses, numa avioneta privada, desembarcaram em São Tomé para negociar a CETO. Eram, segundo eles, representantes da Régab, da SOBRAGA, do grupo francês Castel.

Sob orientação superior, fui buscá-los ao aeroporto. Esperavam ser recebidos pelo então Primeiro-Ministro , Miguel Trovoada, que acumulava a pasta de Coordenação Económica, Cooperação e Turismo. Depois de longa espera sem serem recebidos, regressaram ao Gabão na mesma tarde.

Tempos depois, a fábrica passou para a posse do Estado.

Nos anos 80, um acordo simples fora rubricado: a RDA participava na industrialização de São Tomé e Príncipe e STP dava em troca cacau e comprava bens produzidos na RDA.

É assim que, no quadro dessa cooperação, a RDA participou na requalificação das seguintes unidades:

* Cerâmica de Bôbô-Fôro

* Olaria de Almeirim

*Cervejaria de Neves (batizada posteriormente como Cervejaria Rosema).

Não foi um projecto isolado, mas sim um programa, primeiros passos, de industrialização, com crédito, máquinas e técnicos da RDA.

No âmbito desse acordo, uma delegação são-tomense deslocou-se à então República Democrática Alemã(RDA) para visitar a feira de Leipzig e, em Berlim, comprar produtos manufacturados para STP. Na delegação fizeram parte, dentre outros membros, Carlos Castro, Chico Nazaré, Norvask (encarregado de negócios da RDA em STP), Alonso (assessor do Então Ministro do Comércio), Fausto Vera Cruz , e eu próprio.

Com efeito, no quadro da privatização, nos anos 90, a fábrica Rosema foi alienada à RIDUX, do angolano (Sr.) Melo Xavier.

Há que sublinhar que a disputa entre a SOLIVAN e a RIDUX foi precedida pela disputa, entre a JAR e a RIDUX, que abriu caminho para a longa contenda que se seguiu, e que perdura até ao dia de hoje.

Passados anos, o Sr. Melo Xavier adquiriu também o Náutico. Para enaltecer o investidor devido às acções que vinha tendo na Rosema, o acto de entrega da unidade foi presidido pelo então Presidente da República, Fradique de Menezes , e estiveram presentes, entre outras personalidades, a Ministra do Plano e Finanças, Dra. Maria Tebus, e eu, na qualidade de Director do Turismo.

Não vou embrenhar-me nos labirintos dessa contenda. Porém, para um país em que a dívida pública é grandemente superior à riqueza produzida em anos, as finanças públicas sob pressão, o desemprego galopante, a produção de cacau em baixa, só nos resta, nos próximos tempos, galvanizar investimentos como quem, sufocado, necessita de ar para se respirar.

Daí o meu apelo é que, este assunto que se arrasta há décadas, acabe definitivamente o mais depressa possível, pois o tempo e a forma como decorre este processo (ROSEMA), desacredita totalmente a nossa justiça e desencoraja os possíveis potenciais investidores sérios e, obviamente, trava sobremaneira o desenvolvimento sócio- económico deste maravilhoso País – São Tomé e Príncipe.

Sejamos cautelosos e patriotas.

Ora, um país em que a dívida pública é grandemente superior à riqueza produzida em um ano, as finanças públicas sob pressão, desemprego galopante, a produção de cacau em baixa, só nos resta galvanizar investimentos.

São Tomé 29 de Novembro de 2026

Jorge Correia