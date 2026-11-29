À terceira, ontem, sexta-feira 27, indiscutível, clamorosa e de mil estrelas no céu, para ser diferente, foi de vez. Isso aí. Foi de magnificência, contagiante e espetacular.

Já não resta campo para protesto de que, por razões que só a própria razão haveria de exercitar, finalmente, Calema, após as exibições de gabarito, oficializou-se em França, na plena incumbência e dinâmica de embaixadores culturais de São Tomé e Príncipe.

Numa experiência especial e difícil de partilha, Calema não regressou ao cenário da cidade Internacional do Cinema, Cannes, onde há mais de uma década, conheci os dois miúdos dos Angolares, sul de Santomé, o Fradique e o António. Nada longínqua, apenas a dois passos, a noite de tournée calhou à cidade fronteiriça, Le Cannet.

Daquele pitoresco Festival das Ilhas do Chocolate, de 2012, no Palácio dos Congressos, os Alpes-marítimos guardam memórias vivas de duas promessas gatinhando com pés e mãos, no chão, vozes magníficas, uma guitarra e um tambor em que duas orelhas de são-tomenses frescos na região, correndo atrás da exposição do ouro das ilhas, o chocolate das roças do cacau, fizeram coro às cantigas para os ouvidos da multidão francesa e europeia ficar d’água na boca.

Hoje, a diáspora – ninguém vislumbra a instabilidade emocional – que ficou nas janelas geladas dos apartamentos de Provence-Alpes-Côte d’Azur, apesar da trégua, há mais de um mês a «chuva a chover d’abuso como choro de mulher», (entusiasmo aos agricultores), jamais imagina o que perdeu à alma com a rumbadada, o calor e os postais para a vida.

Quem não arrisca, o ditado é antigo, não petisca. Na lógica, não há duas, sem três. Estava em causa, nos bastidores, o rastreio da dupla mais vitoriosa de São Tomé e Príncipe. Após o extenso alcatrão à Marselha, quase quatrocentos quilómetros, ir e vir, mais de quatro horas, e o voo de seguida, até Paris, a família me fazendo de gaiato, apesar das barbas brancas, carregou outra vez atrás de Calema, as vozes indescritíveis da lusofonia.

Com os pneus na cidade de Le Cannet e tempo de sobra até ao horário do início do concerto, corremos a espreitar a noite de Cannes. Passamos, obrigatórios, pela estação internacional dos autocarros, agora diários, “aller-retour”, ir e vir, de Portugal.

Com os holofotes em linha reta, Le Cannet à cidade de Cannes, entramos no Carnot para a companhia fazer aquilo que mais adoram as damas, não lhes importam as idades. Captarem retratos para Facebook, Tik Tok, Instragam e sei lá, qual mais modernidade tecnológica.

Nesta época do ano, a avenida sem concorrente à altura, é um dos mais espetaculares postais noturnos dos Alpes-Marítimos. As mil estrelas de Natal, apenas aos pés das de Paris, pintam quilómetro e tornam “mais grande” às duas cidades. Nas ilhas, só assim, o português dá dimensão maior às coisas.

Boulevard Carnot, tracejado por milhares de estrelinhas, é sazonal ficar “mais grande” relaxando o sorriso da cidade de Le Cannet, no à vontade suficiente de beijar, sem complexo de inferioridade, o Mar Mediterrâneo e através dos braços de Cannes.

Cada vez que sou assediado à arte das duas cidades, o natural ciúme me engaja a roubar o postal festivo de Carnot. Perfumaria, na terra, a avenida que vai de Riboque ao Oceano Atlântico, no Naútico, sem buracos, ruínas, nem lixo e iluminada de estrelinhas de Natal à capital são-tomense.

Chegados à rua de La Palestre, fora do centro, os agentes da polícia local nos orientaram a um parque de estacionamento grátis às centenas de viaturas. Com os intermitentes, parei e permiti que a Betinha adiantasse e juntasse à longa fila que perdia de olhos.

A entrada, vigiada pela polícia com o detetor de malandrices por cada admissão e controlada os bilhetes no telemóvel pelos funcionários, foi ligeira. Num fechar de olhos, o segurança privado e depois as organizadoras do evento, funcionárias camarárias de La Palestra, elegantemente de fato azul-preto e gravata encarnada, nos orientaram às milhares, mas precisas cadeiras enumeradas. Fiquei na 42, Parterre. Não importa a letra.

Coração quebrou-me ao fundo do estômago. La Palestre, a Salle Polyvalente, linda pá chuchu, isto é, de dar beijocas, não estava colorida. O final do dia de trabalho tem dessas habilidades e exigências aos trabalhadores. Pessoalmente, tive de ajeitar a jornada laboral.

Uns quinze minutos para às oito da noite, o horário publicitado para o início do concerto, um DJ africano, mais tarde com um outro cantor, cabo-verdiano e respetiva bandeira das ilhas de morabeza, preencheram hora à ansiedade. No palco, barulharam e trepidaram as bancadas e cadeiras que num fechar de olhos, encheram por completo.

Ainda assim, houve quem insistisse a não perder a oportunidade de petiscar os irmãos Calema. O público chegava e só haveria, em pé, tirar linha e sacudir poeiras ao outono.

Cinco minutos para nove da noite, a escuridão e o silêncio do panorama, deram lugar ao relógio minguando em cada segundo. Nove horas, em ponto, a explosão da noite de luzes.

Aconteceu aquilo que, pessoalmente, mais temia e tremia à alma. São Tomé e Príncipe, outra vez, excluído do palco de Calema e a banda ensurdecedora. Não!

Na 11ª canção, os recados chatos, rubricados e levados ao peito dos irmãos Calema, vezes repetidas, foram de mais-valia. Foi uma porrada de anos de batalha, nem sempre engolida por bons samaritanos, que valeu a pena mais um desembolso, ora de 65 euros por cabeça.

À terceira, foi em cheio e de vez! Após Marselha e Paris, Calema de braços dados às ilhas, finalmente, cantou, encantou e arrasou o mundo com a bandeira de um dos mais pequenos estados do mundo (1001 Km2 de luta contra o aquecimento global) cobrindo ao António.

Os noivos, não importam as idades e geografias, que carimbam o nó de amor e vida, um pé no Norte e o outro no Sul da Terra, no fuso zero, pousam os cérebros e levam à eternidade o matrimónio com a vivência ímpar de dois corações selados num pedacinho de terra banhada pelo azul e tépido mar de mil marinhos observando loucura dos humanos.

A dupla e a banda não brincaram em serviço. Em duas horas – um grupo folclórico português de Le Cannet, esteve no palco a brilhar à Maria Joana -, Calema, exuberante de um verde de floresta com cerca de vinte canções entre sucessos e novidades dançantes, arrasou o salão La Palestre das infindáveis e exaltantes saudades de São Tomé e Príncipe.

Uma jovem invadiu o palco, cantou, dançou e gravou imagens com os ídolos. Faltou-me, em representação dos músicos da diáspora, subir, cantar e rebentar o som. No final, longe do público, houve disponibilidade aos seguranças, a pedido dos irmãos, convidar um casal da noite toda rouca e exibindo a bandeira das ilhas para a memória do concerto de Calema.

Mais cantiga!? O gigante placard publicitário anunciou que Calema, a sua banda de cinco artistas, ontem, dois portugueses, um angolano e um cabo-verdiano e o staff da logística, de som, iluminação e imagens, estarão de volta para aquecer com estrondo os fins de semanas gelados de França. Marselha, Lyon, Paris e mais outra cidade, em todo o mês de janeiro abrirão tournées ao ano que depois lhes encaminharão a dar voltas ao mundo.

O ambiente humano foi de loucos. Todas as idades (avôs, pais e netos), as damas em maioria, com o colorido europeu a deixar em léguas, os africanos. Não resisti a abraçar um indivíduo vestido da bandeira de São Tomé e Príncipe. Cheirou à mim, cabo-verdiano de Santomé que por, mais voltas ao mundo, nada lhe retira o amor pelas ilhas de rumba.

Aos embaixadores culturais de São Tomé e Príncipe, Fradique e António, a ilha são-tomense, longe da terra, orgulha-se e agradece pela gigante obra de Calema, em tradução ligeira, as batalhas do mar vencidas até ao porto seguro.

José Maria Cardoso

28.11.2026