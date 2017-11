STP bem posicionado no relatório Mo Ibrahim

O Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) de 2017, publicado esta segunda – feira, pela Fundação Mo Ibrahim, revela que São Tomé e Príncipe regista uma pontuação de 61 (em 100) na Governação Global, ocupando o 11º lugar (em 54) em África.

A pontuação a nível do continente africano coloca São Tomé e Príncipe, numa posição favorável. A pontuação nacional é superior à média africana (50,8) e superior à média regional da África Central (42,6).

Segundo o relatório de governação africana no ano 2017, no capítulo do Desenvolvimento Humano, o nosso país regista 70,9 a pontuação mais elevada. No entanto o arquipélago ficou mal posicionado na categoria referente a Oportunidade Económica Sustentável.

Confira a pontuação nacional, na cópia do relatório que a Fundação Mo Ibrahim enviou a redacção do Téla Nón – Press Release_PT_(Sao Tome and Principe)