Desempenho da governação em África cai pela primeira vez ao longo de uma década

Novos dados dão um alerta claro: o progresso da governação em África tem abrandado desde 2015 e declina pela primeira vez em 2019. A deterioração na participação, nos direitos, no Estado de direito e na segurança ameaça as melhorias alcançadas nas oportunidades económicas e no desenvolvimento humano.

Esta situação é particularmente preocupante devido à pandemia de COVID-19, que poderá ampliar os desafios existentes e reduzir os ganhos duramente alcançados Dacar e Londres, segunda-feira, 16 de novembro de 2020 – O Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG), lançado hoje pela Fundação Mo Ibrahim, destaca um declínio no desempenho da governação africana pela primeira vez desde 2010.

O primeiro declínio no desempenho da governação desde 2010

A pontuação média geral africana em Governação geral diminuiu 0,2 pontos em 2019 em relação ao valor de 2018, o que representa a primeira queda da pontuação face ao ano anterior desde 2010. Este declínio recente é desencadeado por uma deterioração do desempenho em três das quatro categorias do IIAG: Participação, direitos e inclusão; Segurança e Estado de direito;

e Desenvolvimento humano.

O leitor tem acesso na íntegra ao relatório de o relatório do Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG), lançado pela Fundação Mo Ibrahim.

