Governo actualizou o preço dos combustíveis

Num comunicado o Ministro das Finanças, Comercio e Economia Azul, Américo Ramos, anunciou esta quarta feira o aumento do preço dos combustíveis. Uma subida na ordem de 14%, que faz saltar o preço da gasolina de 25 para 29 novas dobras o litro, o mesmo que 1 euro e 20 cêntimos.

O gasóleo sobe de 21 novas dobras, para 24, equivalente a 1 euro o litro. O petróleo para cozinha e para iluminação nos dias de corte de energia eléctrica, deixa de ser comercializado por 12 novas dobras o litro, e passa para 14,30 novas dobras.

O Ministro Américo Ramos, justificou a subida dos combustíveis como resultado do que determina a lei do mercado internacional. «O nosso país não produz combustíveis, estes têm que ser importados e o país não participa na fixação de preços», afirmou durante a comunicação feita ao país nos órgãos de comunicação social.

Reconhecendo o impacto das oscilações dos preços dos combustíveis na economia nacional, e no aumento do custo de vida no seio das populações, o ministro explicou que o ligeiro ajuste no preço dos combustíveis não poderia ser adiado.

Abel Veiga