Téla Nón N´Djamena -STP nos grupos 1 e 2 dos trabalhos temáticos da 34ª Reunião do CIP

Foi com a participação do Charles Género, do Ministério das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, no grupo um, e do Agostinho Bernardo, Ministério das Finanças e Economia Azul, no grupo dois, que São Tomé e Príncipe deu a sua contribuição directa no segundo dia dos trabalhos da 34ª Reunião do Comité Intergovernamental dos Peritos, CIP, de África Central.

Cumpriu-se esta quarta-feira, o segundo dia da 34ª Reunião do Comité Intergovernamental dos Peritos, com São Tomé e Príncipe a ter um papel participativo, tomando parte nos grupos de trabalhos temáticos.

Com esta aparição, o país saiu do passivo (mero observador), no primeiro dia, em função da agenda de trabalho, para o activo, dando a sua cotização sobre os temas que estiveram em cima da mesa, nos respectivos grupos.

Com uma delegação composta por dois elementos, como acima mencionado, o país não poderia está em todos os grupos, elegendo dois.

No grupo um, que foi reajustado, o país esteve representado por Charles Género, que tomou parte na discussão de dois temas pertinentes para a industrialização da sub-região: “Libertar o potencial de financiamento para um desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável” e “O papel do sector financeiro: limites e oportunidades”.

Já o Agostinho Bernardo, que representou o arquipélago no grupo dois, deu o seu parecer sobre o tópico: “Maximização do sector público e privado: da retórica à acção”.

A saída dos respectivos agregados, os mesmos frisaram à Tela Non que, o exercício findo foi muito profícuo para o cumprimento do objectivo traçado para o evento, que termina esta sexta-feira.

Quanto ao futuro, grifaram que “estamos confiantes que as linhas orientadoras saídas dos respectivos grupos sairão do papel rumo a prática”.

Os trabalhos continuam esta quinta-feira, com o cumprimento do terceiro e penúltimo dia das actividades.

De recordar que a 34ª Reunião do Comité de Peritos Intergovernamentais de África Central, está a decorrer no hotel Radisson Blu, na capital chadiana, Ndjamena.

Enviado especial do Tela Non, Martins dos Santos