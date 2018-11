EMAE vai intensificar o corte de energia eléctrica em todo o território nacional

Numa altura em que a EMAE, produz cerca de 7 megawatts, quando o país precisa de 20, a empresa veio anunciar que a partir desta sexta feira 30 de Novembro, os cortes no fornecimento de energia serão aprofundados.

A Direcção da EMAE justificou mais esta redução da produção e o consequente reforço dos cortes no fornecimento de energia, com o facto do seu stock de combustíveis, ou seja, do gasóleo, estar à beira da rotura.

Tudo por causa das barricadas que isolaram a cidade de Neves, onde se localiza o reservatório nacional de combustíveis.

Os camiões cisterna que transportam gasóleo para abastecer a EMAE, estão retidos em Neves.

Abel Veiga