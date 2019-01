Agência facilitou fuga ao fisco no caso dos 60 mil dólares

A Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe (ANP) violou a lei nº11/2009 referente ao Código do IRS, quando no mês de Novembro do ano passado, depositou uma total de 60 mil dólares na conta de Elísio Teixeira, assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Os comprovativos de depósito confirmam que a Agência Nacional de Petróleo, através de um fundo colocado a disposição da mesma pela empresa petrolífera Kosmos, pagou a Elísio Teixeira o valor bruto de 60 mil dólares, pela prestação de serviço como advogado do Estado. Pagamento aparcelado. A primeira parcela de 42 mil dólares foi depositada na conta de Elísio Teixeira no BISTP no dia 23 de Novembro. E a segunda parcela de 18 mil dólares caiu no dia 30 de Novembro de 2018.

No entanto a lei em vigor impõe que os rendimentos empresariais ou profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte a taxa de 15%. «Estão sujeitos a retenção na fonte por conta do imposto devido a final, à taxa de 15%, os rendimentos líquidos da categoria B, obtidos em território são-tomense por residentes e devidos pelas entidades referidas no artigo 91º», descreve o artigo 68º do Código do IRS.

A mesma lei define o conceito de rendimentos empresariais e profissionais, e na alínea B do artigo 9º, diz que são rendimentos «auferidos por conta própria de qualquer actividade de prestação de serviços, incluindo as de carácter científico ou técnico, conexas ou não com qualquer actividade mencionada na alínea anterior».

Admitindo a possibilidade de Elísio Teixeira desconhecer esta norma fiscal são-tomense, não é, no entanto, admissível que a Agência Nacional de Petróleo, enquanto instituição pública que alegadamente é gerida na base de uma contabilidade organizada não sabia que tinha que aplicar o código do IRS, ou seja, reter 15% dos 60 mil dólares que pagou a Elísio Teixeira.

Facto que prova que na transacção financeira realizada pela Agência Nacional de Petróleo o Estado são-tomense ficou prejudicado na ordem de 9 mil dólares. Apesar do Téla Nón ter divulgado o caso, com base em provas documentais da operação financeira realizada pela Agência Nacional de Petróleo a favor de Elísio Teixeira, não há registo de qualquer intervenção da Direcção dos Impostos, no sentido de resgatar o imposto devido ao Estado, e muito menos de responsabilizar a Agência Nacional de Petróleo, por não ter feito a retenção dos 15% do valor de 60 mil dólares, como ordena a lei.

Note-se que o caso do pagamento de 60 mil dólares pela Agência Nacional de Petróleo, a favor do assessor jurídico do ex-Primeiro Ministro e actualmente deputado da nação Elísio Teixeira, está a ser investigado pelo Ministério Público.

A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe denunciou que Elísio Teixeira não é advogado em São Tomé e Príncipe. Mas, a Agência Nacional de Petróleo pagou ao mesmo o valor de 60 mil dólares, na qualidade de advogado que defendeu o Estado num processo de arbitragem internacional, que ainda não terminou.

Abel Veiga