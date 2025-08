Imigrante português em São Tomé detido pela PJ por acto preparatório de assalto a caixa automática dobra 24

Chama-se Miguel Ângelo, é português e reside em São Tomé há cerca de 5 anos. A Polícia Judiciária anunciou esta terça feira a detenção do cidadão português por tentativa de furto qualificado e danos a caixa automática dobra 24 instalada nas ruas da cidade de São Tomé.

A Polícia Judiciária diz que o cidadão português de 49 anos de idade é fortemente indiciado na prática do crime, e que no decurso das buscas domiciliárias realizadas esta manhã foram apreendidos objectos relacionados com a prática do crime.

A PJ santomense acrescenta que o cidadão português vem sendo investigado de um tempo a esta parte. Na nota que publicou na sua página oficial na internet a PJ não revelou o nome do cidadão português, mas garantiu que o suspeito será presente as autoridades judiciais para a aplicação de medidas de coacção tidas por conveniente.

Imigrante em São Tomé, rapidamente Miguel Ângelo tornou-se empresário, tendo caído em falência pouco tempo depois. A nota da PJ diz que actualmente o cidadão de nacionalidade portuguesa está desempregado.

Abel Veiga