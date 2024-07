Agora assaltam residência roubam tudo e depois dão fogo

O relato do cidadão Leonildo Costa feito esta segunda-feira sobre o incêndio de uma residência no bairro de Oque Del Rei arredores da cidade de São Tomé, prova mais uma vez que a criminalidade já atingiu o clímax na ilha de São Tomé, e que a autoridade do Estado parece estar morta.

O leitor deve seguir o relato dos acontecimentos feito por Leonildo Costa :

CRIMINOSO ROUBA E INCENDEIA CASA NA LOCALIDADE DE OQUÊ DEL REI, ESSA TARDE E DEIXA DUAS FAMÍLIAS SEM TETO

Uma casa foi incendiada por ladrão após o local ter sido invadido e saqueado, na tarde dessa segunda feira dia 1 de julho, na localidade de Oque del Rei.

Segundo os moradores da residência e população, o criminoso ateou fogo no local , depois que roubou os objetos dentro da casa. Ainda segundo a população o criminoso foi detido pelo os moradores e entregue ao policia.

População da localidade de Oquê del Rei se sentem insegura, com medo, por falta de policiamento na zona. Principalmente em Oquê del Rei está de perna para ar, muita criminalidade, muito roubo a residência, assaltos, em pleno dia, etc. População vem reclamando na rádio nacional, todos os dias que estão sendo roubados, assaltados, nas suas residências em plenos dia, e ninguém faz nada.

Recentemente formaram mais de 200 policiais, disseram que esses policiais iam ajudar na segurança da população, mas não presenciei isso, durante minha estadia em São Tomé, nem vi nenhum policial nas zonas, só vi esses mesmos policias, na cidade capital e nas estradas que liga aeroporto cidade capital, a fazerem operação STOP.

A Polícia é a guardiã da sociedade e da cidadania .No seu cotidiano Policial investiga, faz patrulhamento dia e noite, protege o bem, combate o mal, gerência crises, aconselha, dirime conflitos, evita o crimes , faz paz e regula as relações sociais.

Um senhor de 70 anos da localidade Oquê del Rei,no bairro torra torra, fez denúncia ao ministério público, polícia nacional, na rádio nacional,etc, eu até escutei ele falando na rádio nacional, sobre , grupo de jovens delinquentes que fica numa casa ,ao lado da sua, que é seu vizinho, esses jovens têm incomodando, população e vizinhos, usando drogas , mas até agora ninguém fez nada para prender o mesmos jovens deliquentes,esses mesmos jovens, todos os dias estão fumando maconha e liamba, cometem crimes, roubaram gerador desse senhor, esses jovens delinquentes quando estão a fumar liamba e maconha, cheiro fica em todas parte, cheiro de liamba e maconha, fez uma idosa passar mal e parar no hospital central, quase que senhora perde a vida por causa de cheiro de drogas.

No dia 18 junho deste ano por volta das 13 horas, na localidade Oquê del Rei no bairro de gongar, uma casa foi assaltada levaram TV PLASMA. Segundo dona da casa , a mesma estava na lavanderia lavando roupa e deixou sua filha de 18 anos em casa, e assim que sua filha, saiu e foi ter com a mãe na lavanderia, esses jovens deliquentes,fumandor de liamba e maconha entraram na sua casa roubaram TV PLASMA,a moça está desolada, triste chorando, porque ela deu no duro trabalhou para conseguir comprar sua TV PLASMA,e hoje esses vagabundos roubaram, e maneira que país está, a moça disse que será difícil comprar outra TV PLASMA.

Leonildo Costa 01/07/2024

veja imagens do incêndio:

