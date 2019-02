Governo anuncia projecto do porto comercial acostável em Fernão Dias

Osvaldo Abreu Ministro das Obras Públicas e Infra-estruturas, anunciou esta quinta – feira, negociações muito avançadas com empresas chinesas, para a construção de um porto comercial acostável na região de Fernão Dias. O Ministro garantiu que para além da cooperação com a República da China, o Banco Mundial e o FMI, também estão envolvidos no projecto, que vai dar a São Tomé e Príncipe um porto de carácter comercial e multi funcional.

« Vamos avançar com um porto comercial multi – funcional, ao que se pode incorporar a componente pesqueira, a parte comercial e outras valências como contentores, e adaptável a outras infraestruturas como a de produção de energia», afirmou o ministro.

O novo projecto de porto acostável a ser construído na Praia de Fernão Dias, é diferente do projecto inicial, que nunca foi materializado, e que envolvia cerca de 600 milhões de dólares. «Não está sobre a mesa porto em águas profundas com aquela dimensão que inicialmente foi projectada com cerca de 500 ou 600 milhões de dólares. Vamos avançar para uma infra-estrutura adaptável as nossas realidades, adaptável ao nosso posicionamento comercial com a costa africana», acrescentou o Ministro.

Ainda continua vivo o sonho de São Tomé e Príncipe em ter um porto em águas profundas. Um projecto lançado há mais de 10 anos e que até hoje não teve realização na prática.

O XVII Governo Constitucional relança a esperança do porto acostável, em parceria com empresas da China.

Abel Veiga