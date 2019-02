BAD admite abrir linha de crédito para reanimar o sector privado nacional

Uma delegação do conselho de administração do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) deu início esta quarta – feira a contactos com as autoridades são-tomenses para avaliar a situação macro-económica do país, e para conhecer as prioridades do novo governo.

A primeira reunião de trabalho foi com o Ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, e logo de seguida a delegação do BAD, reuniu-se com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

A instituição financeira que é activa em São Tomé e Príncipe, desde o ano 1978, discutiu com o Chefe do Governo aspectos ligados a promoção do sector privado nacional, que está descapitalizado e em vias de extinção. BAD, admite a possibilidade de atribuir uma linha de crédito para reanimar o moribundo sector privado nacional, e desta forma reanimar a economia e travar o desemprego galopante. «Discutimos sobre as opções possíveis para que o Banco Africano possa financiar através dos Bancos Comerciais, as pequenas empresas privadas. Depois da nossa missão, …uma vez que somos membros do conselho de administração, o management do BAD deverá retomar as conversações com as autoridades santomenses, para decidir sobre que opções possíveis serão adoptadas», afirmou Soraya Mellali chefe da delegação do BAD.

Depois da visita no ano passado do seu Presidente, Akinwumi Adesina, o BAD enviou uma delegação do seu conselho de administração a São Tomé e Príncipe, para junto ao novo governo iniciar as novas acções de investimento no país.

O sector da energia é um dos alvos do investimento que o BAD projecta para os próximos anos. «Vamos fazer investimentos transformadores, por exemplo, o projecto hidroeléctrico que terá impacto positivo para a agricultura e para o turismo, e no acesso a electricidade pela população. Também a melhoria da gestão das finanças públicas, vai ter impacto no quotidiano das populações de São Tomé e Príncipe. São dois exemplos de projectos em que poderemos intervir», explicou Soraya Mellal.

O BAD, que financia o Projecto de Reabilitação das Infraestruturas de Apoio à Segurança Alimentar em São Tomé e Príncipe, assim como o projecto de melhoria dos sistemas de pagamentos electrónicos, promete contribuir para que nos próximos anos, para que o país registe crescimento económico e de forma sustentável. « Vamos ajudar São Tomé e Príncipe a se transformar num país com um crescimento durável que garanta o emprego», pontuou.

Até 16 de Fevereiro a delegação do Conselho de Administração do BAD visita várias empresas privadas e projectos de desenvolvimento na ilha de São Tomé.

Abel Veiga