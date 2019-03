FMI anunciou imensa pressão em São Tomé e Príncipe

Convidado pelo Governo são-tomense, para analisar a situação do país, a luz da necessidade de implementação de um novo programa de financiamento à economia nacional, para os próximos 3 anos, o FMI, chegou a seguinte conclusão. « O país está sob uma imensa pressão. De facto, aquilo que se constatou no ano passado é que a despesa subiu vertiginosamente enquanto a receita caiu bastante», afirmou Xiangming Li, chefe da missão do FMI.

A missão do FMI que se encontra ainda no país, chamou a atenção para o facto da situação macroeconómica, exigir uma tarefa muito árdua ao governo. «Aumentar as receitas, garantir a promoção do sector privado de modo que haja fundos para a saúde, educação, para todo sector social» frisou.

Para aumentar as receitas, o FMI propôs «aumentar a base tributária».

Segundo a Chefe da Missão, em São Tomé e Príncipe as receitas dependiam muito dos impostos aplicados sobre as importações. «Caindo esses impostos isso tem um impacto negativo muito grande na economia», pontuou.

Abel Veiga