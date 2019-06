Projecto do BM para familias pobres de STP envolve 3,5 milhões de dólares

Em abril último o Banco Mundial e o Governo, fizeram a apresentação e lançamento do programa de e apoio social que vai permitir a transferência condicional de dinheiro, para 2.570 famílias vulneráveis de São Tomé e Príncipe.

O projecto está a ser executado pela Agência Fiduciária de Administração de Projectos, que já começou a agir no terreno. Para atender as mais de 2 mil famílias carenciadas de São Tomé e Príncipe, o Banco Mundial, disponibiliza 3,5 milhões de dólares.

Um projecto que inaugura o rendimento social de inserção, e que eleva a qualidade do anterior programa “Mães Carenciadas”, que era financiado exclusivamente pelo Governo. «Espera-se que aproximadamente 2.570 famílias recebam transferências em dinheiro, incluindo 850 agregados familiares que já fazem parte do programa Mães Carenciadas, mais outras 1.720 famílias distribuídas pelos 6 distritos e a Região Autónoma do Príncipe que serão seleccionados usando a metodologia de focalização», explica a administração do projecto.

Segundo ainda a Agência Fiduciária de Administração de Projecto, a fim de aumentar o impacto da transferência de dinheiro, o programa «incluirá medidas de acompanhamento que visam os principais beneficiários da família».

Abel Veiga