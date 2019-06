ONU e BM dizem que tempos difíceis se avizinham para STP

À luz da crise financeira e do desequilíbrio macro-económico que São Tomé e Príncipe regista neste momento, a Organização das Nações Unidas(ONU) e o Banco MUndial(BM), emitiram um comunicado conjunto.

No comunicado que foi enviado à redacção do Téla Nón, as duas instituições, dizem que tomaram conhecimento da conferência de imprensa dada pelo Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, «após a reunião com os parceiros de desenvolvimento realizada a 7 de junho do ano 2019», lê-se no comunicado.

ONU e o BM, citam as palavras do ministro das finanças na conferência de imprensa. «A situação financeira do país é extremamente difícil e exige acima de tudo o empenho e a colaboração de todos os são-tomenses».

ONU e BM, dizem no comunicado, que « felicitam o Governo de São Tomé e Príncipe, pela sua análise e reconhecimento da situação crítica em que o país se encontra».

As duas instituições que apoiam São Tomé e Príncipe na execução de vários projectos de luta contra a pobreza e desenvolvimento sustentado, acrescentam que «este momento exige reformas profundas que assegurem com que o país esteja num caminho de desenvolvimento sustentável».

Crescimento sustentável que só será possível, segundo os dois parceiros internacionais, com a recuperação da estabilidade macro-económica. «Parabenizamos o governo pela busca de um acordo com o FMI que pode ser o primeiro passo para se dar inicio às reformas necessárias e o apoio internacional», referem a ONU e o Banco Mundial.

As duas instituições, põem as cartas na mesa, sobre o que está para vir. «A ONU e o Banco Mundial, reconhecem os tempos difíceis que se avizinham e reiteram o compromisso de apoiar as medidas de protecção social através dos instrumentos em curso que irão proteger as pessoas que se encontram em situações de maior vulnerabilidade».

Tempos difíceis se avizinham para São Tomé e Príncipe, e os parceiros internacionais pede empenho e esforços contínuos a todos os serviços e equipas da administração pública, para o défice público existente seja corrigido.

Abel Veiga