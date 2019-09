É a garantia dada aos são-tomenses pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus. Cada cidadão são-tomense vai pagar caro pelo resgate da situação económica e financeira, marcada por desequilíbrios macro-económicos, dívida pública insustentável, incluindo as ocultas que atingem 3% do PIB(segundo a denúncia feita pelo FMI).

A nível interno a comunicação do governo, e a informação das populações, sobre esta situação, são praticamente nulas. O défice de comunicação no país por parte do governo junto às populações, para que compreendam o que está a acontecer, e se preparem para o pior que está por vir, contrasta com o a vontade do Governo em falar para os cidadãos da diáspora, sobre os choques que se avizinham.

Em Portugal, o primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, detalhou para a comunidade imigrante, o que de facto vai acontecer brevemente connosco. «São algumas medidas duras de impacto social grande. Mas, não temos outra solução perante o volume da dívida, e tudo que teremos que fazer para o saneamento das finanças públicas, e melhorar o desempenho económico», afirmou o Chefe do Governo.

Jorge Bom Jesus foi mais preciso, na definição das medidas duras. «Uma dessas medidas é podermos vir a aumentar o preço dos combustíveis, a gasolina, o gasóleo e o petróleo».

A última missão do FMI realçou a necessidade de se por fim a subvenção do preço dos combustíveis. O preço praticado actualmente em São Tomé e Príncipe, já é insuportável para a população. A previsível subida do preço dos combustíveis pode sufocar a vida no arquipélago, pois em consequência, explodirá a subida de todos os bens e serviços.

Como se não bastasse, é urgente a implementação do imposto sobre o valor acrescentado. Trata-se do IVA, que segundo o Primeiro Ministro tem que ser de 15%. «Em relação ao IVA já aprovamos na generalidade na Assembleia Nacional. Temos que finalizar o trabalho na especialidade. A meta é de 15%, e o que foi aprovado na Assembleia Nacional é de 10%. Já prometemos ao FMI, que na especialidade vamos ter um diálogo com os deputados, no sentido de elevar para 15%. É a única forma que temos para colmatar o deficit», explicou o Primeiro Ministro aos são-tomenses que vivem em Portugal.

Medidas duras de impacto social grande, que têm que ser aplicadas. Caso contrário não haverá acordo de facilidade de créditos com o FMI. Um acordo fundamental, para a sobrevivência do próprio país, que depende em 97% da ajuda financeira internacional. «Nós ainda não fechamos o acordo com o FMI. E estamos a fazer tudo para que este acordo se concretize no mês de Setembro. Sem o qual teremos quase todas as portas trancadas, desde o Banco Mundial passando pelos membros do Club de Paris, e possivelmente o próprio Banco Africano de Desenvolvimento, também trancará as suas portas», pontuou o Primeiro Ministro.

A nível nacional, a maioria da população, não entende as causas deste aperto cada vez mais severo, e não está preparada ou informada, para enfrentar o impacto que está a porta. Mas os são-tomenses que vivem em Portugal, tiveram a oportunidade de escutar tudo, e conheceram as medidas compensatórias que o Governo está a negociar com os parceiros internacionais, nomeadamente o Banco Mundial, para tentar diminuir os danos colaterais do impacto que se avizinha.

«Há medidas compensatórias, e com o Banco Mundial estão a ser estudadas para mitigar o impacto. Já há 2500 famílias que estão a ser atendidas. Há também uma componente de empreendedorismo, e outra de desenvolvimento do turismo», sublinhou Jorge Bom Jesus.

Abel Veiga