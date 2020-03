IVA de 15%? para já nãooo…

Em Novembro de 2019, o Governo de São Tomé e Príncipe, pôs em marcha uma campanha nacional de informação e sensibilização de toda a população sobre o novo imposto que seria implementado a partir de Março de 2020.

Trata- se do IVA(Imposto Sobre Valor Acrescentado), que na cerimónia de Novembro do ano passado, foi definido pelo Ministro das Finanças, Osvaldo Vaz, como sendo a condição número 1, imposta pelo FMI, para assinar um programa de resgate com São Tomé e Príncipe.

«O IVA faz parte do pacote de medidas de austeridade definidas pelo FMI, como contrapartida para a assinatura do novo programa de facilidade de crédito com São Tomé e Príncipe», explicou o ministro.

A Lei do Código do Imposto Sobre o Valor Acrescentado(IVA), aprovada pela Assembleia Nacional em Outubro de 2010, fixou em 15%, o valor a ser aplicado em São Tomé e Príncipe.

Mas na última semana de Fevereiro, o Governo reuniu em conselho de ministros e emitiu um despacho, que rejeita para um futuro desconhecido, a entrada do IVA de 15% em São Tomé e Príncipe.

«Tendo o Conselho de Ministros verificado que não estão ainda reunidas todas as condições técnicas para a sua entrada en vigor, o Governo informa que fica adiada a implementação deste processo até nova data a indicar-se», diz a nota do Governo, divulgada pela imprensa.

Iva de 15% adiado sine die.

Abel Veiga