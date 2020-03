Covid-19 – Câmara do Comércio exige medidas do Governo para salvar as empresas

A Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços – CCIAS é uma Instituição Privada de Utilidade Pública, que representa oficialmente o sector privado nacional e tem por objetivo zelar pelos interesses da classe empresarial, contribuindo assim para o desenvolvimento económico e social do país.

Considerando a atual situação em que vive o Mundo, fruto da pandemia COVID-19, que tem devastado vidas humanas e ameaçando fortemente a existência das empresas, a CCIAS no cumprimento dos objetivos para que fora criada, tem mantido contatos frequentes com o Governo da RDSTP, sugerindo medidas passíveis e urgentes à serem adotadas/implementadas pelo Executivo a fim de minimizar o impacto negativo desta pandemia na economia do país, que por si só já é delicada.

O Presidente da CCIAS, Jorge Correia(na foto), acrescenta na nota enviada a redacção do Téla Nón que «tivemos um feedback (verbal) consensual do Governo, mas aguardamos ansiosamente a implementação e a discussão aprofundada desta matéria».

O leitor,pode inteirar-se do conteúdo da carta que a Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços, endereçou ao Governo de Jorge Bom Jesus, relatando a actual situação das empresas, e a necessidade de as salvar face a pandemia Covid-19 – Carta enviada ao Governo STP