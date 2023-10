Inaugurado o primeiro centro de arbitragem do país

É um sonho de longa data da classe empresarial santomense que agora se concretiza com a inauguração do primeiro centro de arbitragem.

«O importante neste momento é fazer com que o centro ande, dê os primeiros passos com sua autonomia, sem corrupção. Que o centro seja um espaço onde as pessoas que tenham qualquer situação para dirimir possam ter confiança nos árbitros» – destacou, Jorge Correia, presidente da Câmara do Comércio, indústria, Agricultura e Serviços.

O programa das nações unidas para o desenvolvimento (PNUD) e a organização internacional do trabalho (OIT), são os parceiros que ajudaram na concretização deste importante organismo para o setor privado.

«Para criar um ambiente de negócio favorável, os investidores, regra geral, querem ter a certeza que em situação de litígios não perdem muito tempo. O centro de arbitragem é um mecanismo alternativo de resolução de conflitos. Será uma oportunidade e uma abertura para que os investidores estejam mais à vontade» – disse Adérito Santana em representação do Programa das nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O governo regozija-se e diz que é uma porta que se abre para a atracão do investimento, sobretudo estrangeiro.

«Não nos interessa só aquelas que são as ajudas oficiais ao desenvolvimento ou os investimentos públicos. É preciso também contar com o sector privado e o que estamos aqui a fazer hoje é garantir também uma maior segurança aos investidores e diminuir aquilo que poderíamos chamar de risco país. Com este centro de arbitragem, estamos em crer que, vamos dar muito mais segurança aos investidores quer nacionais quer estrangeiros que querem investir em S.Tomé e Príncipe para que possam olhar para este país com segurança jurídica sempre que quiserem fazer os seus investimentos» – sublinhou Gareth Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

O centro de arbitragem vai contribuir para tirar peso que recai atualmente sobre o sistema judicial santomense.

