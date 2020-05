Pesquisa de Orçamento Aberto – ONG Webeto

Segue informação sobre os resultados do Estudo do Orçamento Aberto organizado pelo IBP – International Budget Partnership. O Estudo do Orçamento de São Tomé e Príncipe foi realizado pela Webeto e incidiu sobre o Orçamento para 2018 (documentos, eventos, atividades ou novidades publicados e ocorridos até 31 de dezembro de 2018), de acordo com critérios internacionalmente aceites e desenvolvidos por organizações multilaterais.

A Pesquisa cobre 117 países em todo mundo e o lançamento oficial está a ser efetuado dia 30 de Abril de 2020!

SOBRE A PESQUISA DE ORÇAMENTO ABERTO

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

O Inquérito do Orçamento Aberto (IOA) de 2019 concluiu no global dos Orçamentos que existe:

· Fraca Transparência e Supervisão dos Orçamentos geridos pelos governos;

· Poucas oportunidades para o público participar na definição de políticas orçamentais ou no monitoramento da sua implementação.

Estas conclusões são particularmente preocupantes num momento em que por todo o mundo os governos lançaram medidas significativas de gastos para enfrentar a pandemia do Covid-19.

O Inquérito de Orçamento Aberto (IOA) de 2019 foi realizado em 117 países e mede as práticas do governo à luz das normas internacionais, considerando prazos e informação orçamental disponibilizada ao público, com o objectivo de proporcionar oportunidades significativas para a participação pública em todo o processo orçamental, e no reforço do papel das instituições formais de supervisão.

O IOA mede factos observáveis e utiliza 145 indicadores de pontuação. É produzido por especialistas independentes em análise do orçamento, e está sujeito a um processo de revisão rigorosa inclusive dos próprios países, para garantir a sua precisão e ser comparável entre todos os países participantes.

2019 marca a 7ª Ronda do IOA. As anteriores foram em 2006 / 2008 / 2010 / 2012 / 2015 e 2017.

O leitor tem acesso ao conteúdo do inquérito do Orçamento Aberto de 2019 – pesquisa webeto