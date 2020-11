As consequências da Covid – 19 na comercialização do cacau e no fabrico de chocolate

MANIFESTO SOCIAL Nº 09/2020

AS CONSEQUÊNCIAS DA COVID-19 NA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO CACAU E NO FABRICO DE CHOCOLATE

Como cantou SUM ALVARINHO na década de 80!

Cacau é ouro, é prata, nosso diamante também

Ele é que a tudo movimenta quando o contravalor tem

Por isso na apanha, na quebra e no secador também

Não deite fora um bago porque isso não convém

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso estado.

