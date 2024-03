 O cacau, batizado ‘alimento dos deuses’ é hoje considerado o ‘ouro castanho’

Fixou-se esta semana num máximo acima de 10 mil dólares por tonelada.

Os mercados de matérias-primas foram surpreendidos pelo disparo no preço da tonelada dos grãos de cacau, que são a base nomeadamente para a indústria mundial do chocolate. Esta semana, a tonelada no New York Mercantile Exchange (NYMEX) fixou um novo máximo histórico de 10.080 dólares durante a sessão de terça-feira. Nos últimos 12 meses, a cotação aumentou 232% e, desde início de 2024, já subiu 133%.

É a matéria-prima com maior aumento de preço desde início do ano, a larga distância das variações para outras commodities agrícolas (como algodão, café e sumo de laranja) ou da energia (gasolina reformulada e barris de petróleo das variedades norte-americana e europeia).

O que muitos apelidam de ‘ouro castanho’ regista hoje um preço por tonelada superior ao cobre (perto de 9000 dólares) e vai-se aproximando do níquel (mais de 16 mil dólares). O principal produtor e exportador é a Costa do Marfim, onde o regulador local espera que a colheita intermédia, que oficialmente começa em abril, caia 33% em relação à do ano passado.

O disparo nos preços é criado por uma falta de 330 mil toneladas de cacau estimada para a safra mundial de 2023/2024. A oferta de 4449 toneladas é inferior à procura de 4779 toneladas, segundo as estimativas da Organização Internacional do Cacau (ICCO), sediada em Abidjan, capital da Costa do Marfim.

A ICCO, no seu relatório de fevereiro, refere uma queda de 28% e 35% respetivamente nas chegadas de grãos aos portos da Costa do Marfim e do Gana em relação ao ano passado.

FONTE – Jornal EXPRESSO / Portugal