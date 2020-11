STP participou na 36ª sessão CIE para África Central

A 36ª Sessão do Comité Intergovernamental de Altos Funcionários e Peritos (CIE) para a África Central foi realizada, por videoconferência, de 11 a 12 de Novembro do ano em curso, sob o tema “Construindo competências para diversificação económica na África Central”.

A reunião contou com a presença de todos os países da zona CEMAC-CEEAC, incluindo Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Chade e SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE.

Comunidades económicas regionais e outras organizações sub-regionais (ECCAS, CEMAC, BEAC, AFDB) também aprimoraram as bases de sua presença no evento.

O principal objectivo do 36º encontro do Comité Intergovernamental de Altos Funcionários e Peritos (CIE) para a África Central foi fazer um balanço do desenvolvimento de competências e outros conhecimentos em apoio à diversificação económica na África Central, para identificar os desafios, constrangimentos e oportunidades existentes, antes de propor recomendações sobre a estratégia de desenvolvimento e mobilização de recursos humanos necessários à transformação estrutural das economias da sub-região.

A reunião considerou ainda o relatório de actividades do Escritório Sub-Regional da África Central da Comissão Económica das Nações Unidas para a África (BSR – CA / CEA), bem como outros relatórios estatutários do Escritório.

A sessão de abertura contou com as palavras introdutórias da Sra. Vera Songwe, Subsecretária Geral das Nações Unidas e Secretária Executiva da Comissão Económica para a África, um discurso do Presidente cessante do ICE, Chefe da Delegação da República da Guiné Equatorial, Sra. María Del Mar BONKANKA TABARES, bem como o discurso de abertura do Ministro do Planeamento, Estatística e Integração da República do Congo, Senhor Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA-BABACKAS.

Posto as breves considerações, passou-se a apresentação da ordem dia, concentrado em:

Apresentação do documento de trabalho “ Capacitação para a diversificação económica na África Central”.

Painel de discussões de alto nível sobre “Revolucionando as habilidades para a diversificação económica na África Central na era do COVID-19 – Um chamado para reconstruir melhor” .

. Apresentação do relatório de actividades do BSR-AC / CEA desde a 35ª sessão do ICE e programa de trabalho para o ano de 2021.

Apresentação do relatório anual sobre o progresso das agendas regionais e internacionais e outras iniciativas especiais na sub-região sob o tema “Integração do capital natural contabilizando para o cumprimento do ODS 12 na África Central”.

Apresentação do Relatório sobre a criação de uma rede telefónica móvel única na África Central.

Apresentação do Kit de Ferramentas de Planeamento e Avaliação Integrado (IPRT) sobre os ODS e a Agenda 2063.

Tema, data e local da próxima reunião do ICE e outros assuntos.

Sessão de encerramento

Posto isso, passou-se aos debates dos diversos temas propostos para este encontro, de dois dias, concluindo que:

A necessidade de aprimorar o modelo de aprendizagem e abrir espaço para uma sociedade da aprendizagem que ofereça competências aos jovens, uma revolução de competências que permita aos países predominantemente pobres iniciar uma dinâmica favorável à complexificação dos sistemas produtivos, ao aumento da produtividade e da competitividade e à diversificação económica.

Promoção de um ambiente que facilite a transferência dos resultados da aprendizagem no local de trabalho e consolide a cultura da educação continuada.

Incentivar a matrícula de alunos em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) e promover o investimento em tecnologia e inovação.

Implementar estratégias de aprendizagem alinhadas com os planos e programas de diversificação económica dos países e permitir que o sistema escolar atenda às necessidades de uma economia e indústria transformadas por meio de parcerias inovadoras e inclusivas.

Inspire-se em modelos de sucesso de outros lugares e faça dos SEZs os carros-chefe do desenvolvimento de habilidades e melhore seus vínculos com as PMEs locais por meio de uma política ativa de conteúdo local, subcontratação e aquisição, promovendo a transferência de habilidades para a economia local.

Promover habilidades flexíveis e mobilidade de habilidades, incluindo a cultura corporativa que permanece amplamente ignorada no processo de transferência de conhecimento nas escolas, bem como a comunicação, o trabalho em equipa, a inovação e a capacidade de continuar treinar além de habilidades cognitivas.

Facilitar a harmonização dos currículos de formação, a acreditação e certificação das competências adquiridas, o desenvolvimento de zonas económicas especiais transfronteiriças e a criação de um mercado de trabalho comum como garantia da portabilidade de competências, com base nas experiências de a União Europeia, Índia e outras entidades inovadoras. Iniciar estudos que vão lançar luz sobre as escolhas da sub-região sobre o perfil das competências requeridas e os esforços a serem feitos para o seu desenvolvimento, inspirando-se nos guias da OIT e mobilizando outros atores para um melhor apoio.

No outro ponto, o Comité leu e adoptou o relatório de actividades do BSR-CA antes de se pronunciar sobre os demais relatórios estatutários, concluindo que, é preciso o seguinte:

Ter em consideração as questões dos operadores, que permanecem as mesmas na sub-região, na implementação do roaming e reforçar o envolvimento de todos os principais stakeholders na implementação da “rede única”.

Facilitar o acesso de outros Estados Membros a treinamento sobre o Conjunto de Ferramentas de Planeamento e Avaliação Integrada (IPRT) sobre os ODS e Agenda 2063 e, assim, fortalecer a abordagem integrada de suas políticas. Os países foram encorajados a expressar as suas necessidades, identificar pessoas capacitadas e, assim, permitir que a ECA os apoiasse através da organização da formação, como fez para o Congo e os Camarões.

Reforçar as capacidades dos Estados na inclusão da contabilidade do capital natural nas contas nacionais e mobilizar essas medidas para um melhor financiamento do desenvolvimento através da promoção do financiamento verde e outros mecanismos inovadores relacionados com o sector. Mobilizar o sector privado em torno das oportunidades relacionadas com a economia verde e fortalecer sua capacidade de investimento no campo.

Antes das recomendações finais, foi escolhido por unanimidade, o tema da próxima reunião“Promoção de governança efectiva, liderança inclusiva e agentes de mudança para diversificação económica na África Central”, com o apelo do Secretariado para refina-lo, para uma formulação final. Também foi escolhido a capital Brazzaville-Congo, como o país sede do próximo encontro.

Dentre as recomendações finais, o destaque vai para:

“Abordar as dificuldades encontradas no desenvolvimento, implementação e avaliação de estratégias de diversificação económica na sub-região, lançando uma década para a diversificação na África Central como um quadro para mobilizar diferentes actores. A Década da Diversificação Económica na África Central (DEDIEC-AC), em consonância com a década de acção das Nações Unidas para atingir os objectivos de desenvolvimento sustentável, mobilizará lideranças políticas e da sociedade como um todo para a materialização da diversificaçãoeconómica na zona CEMAC-CEEAC”.

Por fim, já na conclusão do evento, após as palavras de agradecimento do Presidente eleito da CIE, Sr. Franck Corneille MAMPOUYA M’BAMA, Director Geral de Planeamento e Desenvolvimento da República do Congo, foi feito o discurso de encerramento, lido pela representante de Sua Excelência a Sra. Ingrid Olga Ghislaine EBOUKA BABACKAS, Ministra do Plano, Estatística e Integração Regional, instando os participantes a transmitirem as conclusões e recomendações dos trabalhos às respectivas administrações, a fim de facilitar o processo da sua implementação.

