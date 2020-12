FMI: risco cibernético é a nova ameaça à estabilidade financeira

Muitos de nós damos como certa a facilidade de sacar dinheiro da conta bancária, fazer transferências para a família em outro país e pagar contas na Internet. Em meio à pandemia mundial, vimos o quanto a conexão digital é importante para nosso dia a dia. Mas e se um ciberataque tirasse nosso banco do ar e uma remessa deixasse de ser feita?

O número de ciberataques triplicou na última década à medida que nos tornamos cada vez mais dependentes dos serviços financeiros digitais, que continuam a ser o setor mais visado. Claramente, a cibersegurança tornou-se uma ameaça à estabilidade financeira.

Em vista das profundas interconexões financeiras e tecnológicas, um ataque certeiro a uma grande instituição financeira ou a um sistema ou serviço central muito utilizado poderia espalhar-se rapidamente por todo o sistema financeiro, acarretando uma perturbação generalizada e perda de confiança. As transações não seriam concluídas se a liquidez fosse bloqueada, famílias e empresas poderiam deixar de ter acesso a depósitos e pagamentos. Em cenários extremos, investidores e correntistas exigiriam seus recursos ou tentariam cancelar suas contas ou outros serviços e produtos que usam regularmente.

Acesso

As ferramentas de hacking são agora mais baratas, mais simples e mais poderosas, permitindo que hackers menos habilidosos causem mais danos por uma fração do custo anterior. A ampliação dos serviços móveis (a única plataforma tecnológica disponível para muitas pessoas) aumenta as oportunidades para os hackers. Os ataques têm como alvo instituições grandes e pequenas, países ricos e pobres, e não respeitam fronteiras. Assim, o combate aos crimes cibernéticos e a redução do risco deve ser um esforço conjunto a ser empreendido por todos os países e em cada um deles.

Embora o trabalho diário fundamental de gerenciamento de riscos — manutenção de redes, atualização de software e a aplicação de princípios sólidos de “higiene cibernética” — continue a caber às instituições financeiras, existe também a necessidade de enfrentar desafios comuns e reconhecer as repercussões e interconexões em todo o sistema financeiro. Incentivos a cada empresa para que invista em proteção não bastam; regulamentação e intervenção na forma de políticas públicas são necessárias para salvaguardar contra o subinvestimento e proteger o sistema financeiro como um todo contra as consequências de um ataque.

Em nossa opinião, muitos sistemas financeiros nacionais ainda não estão prontos para gerenciar ataques, e a coordenação internacional ainda é fraca. Em um novo estudo do FMI , sugerimos seis estratégias importantes que reforçariam consideravelmente a cibersegurança e melhorariam a estabilidade financeira em todo o mundo.

Mapeamento cibernético e quantificação de riscos

As interdependências do sistema financeiro mundial podem ser mais bem compreendidas por meio do mapeamento das principais interconexões operacionais e tecnológicas e da infraestrutura crucial. Incorporar melhor o risco cibernético à análise da estabilidade financeira ampliará a capacidade de entender e mitigar esse risco em todo o sistema. Quantificar o possível impacto ajudará a concentrar a resposta e promover um compromisso mais forte com essa questão. O trabalho nessa área ainda está começando devido, em parte, a deficiências nos dados sobre o impacto de eventos cibernéticos e desafios de modelagem, mas precisa ser acelerado para refletir sua crescente importância.

Convergência da regulamentação

A regulamentação e a supervisão mais harmônicas no plano internacional irão reduzir os custos de conformidade e criar uma plataforma para o reforço da cooperação transfronteiriça. Organismos internacionais como o Conselho de Estabilidade Financeira, o Comitê de Pagamentos e Infraestrutura de Mercado e o Comitê da Basileia, começaram a fortalecer a coordenação e promover a convergência. As autoridades nacionais precisam trabalhar em conjunto na implementação.

Capacidade de resposta

Como os ciberataques são cada vez mais comuns, o sistema financeiro precisa ser capaz de reiniciar suas operações rapidamente, mesmo diante de um ataque certeiro, a fim de preservar a estabilidade. As chamadas estratégias de resposta e recuperação ainda são incipientes, sobretudo nos países de baixa renda, que precisam de apoio para desenvolvê-las. São necessários mecanismos internacionais para apoiar a resposta e a recuperação em instituições e serviços transfronteiriços.

Disposição para compartilhar

Quanto maior o intercâmbio de informações sobre ameaças, ataques e respostas nos setores público e privado, maior será a capacidade de dissuadir e responder com eficácia. Mesmo assim, graves barreiras persistem, muitas vezes em decorrência de preocupações com a segurança nacional e leis de proteção de dados. Órgãos de supervisão e bancos centrais precisam elaborar protocolos e práticas para o intercâmbio de informações sejam eficazes em meio a essas restrições. Um modelo aceito internacionalmente para o intercâmbio de informações, o aumento do uso de plataformas de informação comuns e a ampliação das redes confiáveis poderiam reduzir barreiras.

Maior dissuasão

É preciso tomar medidas eficazes para confiscar os produtos dos crimes e processar os criminosos, de modo a tornar os ciberataques mais caros e mais arriscados. A intensificação dos esforços internacionais para prevenir, dissuadir e interromper os ataques reduziria a ameaça na sua fonte. Isso exige uma forte cooperação entre os órgãos encarregados da aplicação da lei e as autoridades nacionais responsáveis pela segurança ou infraestrutura crítica, envolvendo diversos países e organismos. Como os hackers não conhecem fronteiras, a criminalidade mundial exige medidas de alcance mundial.

Desenvolvimento das capacidades

Ajudar as economias em desenvolvimento e de mercados emergentes a construir capacidades em termos de cibersegurança fortalecerá a estabilidade financeira e apoiará a inclusão financeira. Os países de baixa renda são especialmente vulneráveis ao risco cibernético. A crise da COVID-19 realçou o papel decisivo da conectividade nos países em desenvolvimento. O aproveitamento seguro da tecnologia continuará a ser fundamental para o desenvolvimento e isso implica a necessidade de abordar o risco cibernético. Assim como com qualquer vírus, a proliferação de ameaças cibernéticas em um determinado país deixa o resto do mundo menos seguro.

Abordar todas essas deficiências exigirá a colaboração dos órgãos normativos, autoridades regulatórias nacionais, supervisores, associações setoriais, setor privado, órgãos de aplicação da lei, organismos internacionais e outros doadores e instituições que trabalham para o desenvolvimento das capacidades. O FMI está concentrando seus esforços nos países de baixa renda ao oferecer capacitação aos supervisores financeiros e ao trazer os problemas e pontos de vistas desses países para os organismos internacionais e debates sobre políticas nos quais eles não estão suficientemente representados.

Reprodução: Blog FMI – Clique aqui para ver o texto original