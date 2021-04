Aberto novo ciclo de crise de energia eléctrica em STP

A empresa estatal de água e electricidade, a EMAE, confirmou a abertura de um novo ciclo de cortes no fornecimento de energia a população.

Segundo o director de electricidade Dinamenio Luís o país enfrenta dificuldades na importação de peças sobressalentes para os grupos de geradores que estão em fase de manutenção.

Por isso a situação de fornecimento de energia alterou. Até Janeiro passado a EMAE, garantia fornecimento ininterrupto de energia ao país. Muita gente já tinha esquecido dos cortes de electricidade. Mas, o processo já regressou com um novo ciclo de crise.

O director de electricidade, explicou que desde Dezembro do ano passado que a EMAE encomendou peças sobressalentes para manutenção de vários grupos de geradores. Por causa da Covid-19, que provocou o encerramento de algumas unidades industriais na Europa, a encomenda ainda não chegou ao país.

Dinamenio Luís explica que a nível nacional, a demanda ou procura de energia eléctrica é de 19 mega watts. No entanto a capacidade de produção da EMAE baixou de 19 mega watts até Fevereiro passado, para apenas 14 mega watts no mês de Abril.

Para garantir a estabilidade no fornecimento de energia a população, a direcção de electricidade da EMAE, aposta no processo em curso de transição energética.

«Já há contractos assinados para produção de energia fotovoltaica e biomassa. Esses contratos já estão assinados e estamos a espera da execução desses projectos privados», pontuou o director de electricidade.

São Tomé e Príncipe ainda depende exclusivamente das centrais térmicas, para fornecimento de energia a população.

Dinamenio Luís recordou que de 2018 até o início do ano 2019, a EMAE só conseguia produzir 9 mega watts de potência de energia. Por isso o país viveu a mais grave crise de electricidade da sua história. A empresa conseguiu recuperar as máquinas que estavam paralisadas, e adquiriu novos grupos de geradores financiadas pelas companhias petrolíferas Kosmos e a inglesa BP. Os novos geradores de marca Caterpilar elevaram a potência da EMAE com mais 10 mega watts.

A produção da EMAE subiu para perto de 20 mega watts. Mas de repente o país vive um novo ciclo de crise no fornecimento de energia. Desta vez por causa de peças sobressalentes que não chegaram a tempo para manutenção dos grupos de geradores que estão paralisados.

