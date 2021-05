4ª edição da Feira do Empreendedor MOVE

A 4ª Edição Feira do Empreendedor MOVE em São Tomé realiza-se já no próximo sábado, dia 29 de Maio, das 14:30 às 17:30 no Espaço Cacau. A Entrada é Gratuita.

A Feira contará com bancas de projetos de empreendedores locais e tem como principal objetivo dar a conhecer o trabalho e potencial dos empreendedores Santomenses. Os visitantes poderão encontrar produtos locais, oradores com histórias inspiradoras e muitas outras surpresas.

Leia o comunicado da move na íntegra – Comunicado de Imprensa_ Feira do Empreendedor MOVE