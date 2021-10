Novo ministro das Finanças quer maior mobilização de recursos internos e externos

24 horas após a sua investidura na última terça feira, o novo ministro do planeamento, finanças e economia azul, Engracio da Graça, levou graça e simpatia para os dois sectores fundamentais na arrecadação de receitas, as alfândegas e o sector dos impostos. Os dois polos do ministério das finanças foram visitados pelo novo ministro, que apelou ao profissionalismo dos funcionários, a fim de aumentar ainda mais o nível de arrecadação das receitas.

Quando foi investido nesta semana pelo Presidente da República Carlos Vila Nova, o novo ministro das finanças manifestou o sentimentos de servir a nação da melhor forma possível.

« É uma pasta complexa, a nossa prioridade é a mobilização de recursos internos e externos para alavancarmos a nossa economia», afirmou o novo ministro das finanças.

Antigo director dos impostos, Engrácio da Graça, prometeu para a segunda semana de Novembro, fazer a entrega no parlamento do Orçamento Geral do Estado para o ano 2022.

«Vamos priorizar os sectores da educação, saúde e com enfoque nas infra-estruturas. É preciso infra-estruturar o país», precisou o novo ministro das finanças.

Engrácio da Graça prometeu também que o orçamento do Estado para 2022, será de Graças. Um orçamento que pretende tocar no cidadão, que o faz sentir e perceber que a economia está a crescer.

«Podemos ter uma economia a crescer a 2 dígitos mas as pessoas não sentem este crescimento. É preciso tocar nas pessoas, elas sentirem o crescimento da economia. É isso que vamos fazer com este orçamento para 2022…», concluiu.

Novo ministro das finanças anima as expectativas dos são-tomenses, quanto a execução do último orçamento de Estado a ser preparado pelo XVII Governo Constitucional liderado pelo primeiro ministro Jorge Bom Jesus. A actual legislatura completa 4 anos em Outubro de 2022, o que implicará a realização no mesmo mês, das eleições legislativas.

Abel Veiga