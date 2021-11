STP conta com primeiro sistema de empréstimo de bicicletas

São Tomé e Príncipe, ilhas maravilhosas no meio do mundo, conta com o primeiro sistema integrado de empréstimo de bicicletas “Bike Solutions STP”, inaugurado no pretérito sábado, 13, na capital santomense (Marginal 12 de Julho).

Coordenado pela empresa HG SPORT, a Bike Solutions STP, que visa apresentar a bicicleta como o meio de mobilidade sustentável, de promoção do bem-estar da população, colocará de igual modo à disponibilidade dos seus usuários, outros serviços como manutenção de bicicletas e de passeios variados.

Para usufruir deste novo sistema, que funcionará das 5h às 17h em praticamente, todos os dias da semana, com excepção de segunda-feira, é necessário fazer um cadastro na sede da Bike Solutions STP.

A bicicleta pode ser usada gratuitamente por 30 minutos. Para continuar utilizando a bicicleta, será cobrado uma taxa de uso, por cada hora subsequentes.

Bike Solutions STP está localizado na Marginal 12 de Julho (25 metros depois do Restaurante Paraíso dos Grelhados, lado oposto, em direção ao Hospital).

De sublinhar que a cerimónia de inauguração realizada no último sábado, contou com a presença do director do empreendedorismo (em representação do Ministro da Juventude, do Desporto e do Empreendedorismo), director geral do desporto, presidente da Federação Santomense do Ciclismo, consultor do projecto, ciclistas, amigos e familiares e curiosos.

Martins dos Santos