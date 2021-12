Lançada a marca PORTO ALEGRE!

No passado dia 17 de Dezembro, foi lançada a marca territorial Porto Alegre que visa promover a região Sul do país, um dos maiores polos de atração do turismo nacional.

A marca Porto Alegre é fruto de uma reflexão com as comunidades abrangidas – Porto Alegre, Vila Malanza, Ponta Baleia e Ilhéu das Rolas – promovida pela ONGD Leigos para o Desenvolvimento, em parceria com a agência TORKE em 2020, no sentido de encontrar um logotipo representativo do património natural e cultural local.

Associado a um sistema de certificação de origem, a marca foi assim desenvolvida para beneficiar os hotéis, restaurantes, serviços diversos e produtos locais, sejam eles frescos, transformados ou de artesanato, dando assim mais valor ao Sul e aos seus operadores económicos.

No evento de lançamento, foi revelado o outdoor de divulgação da marca na entrada de Porto Alegre, com a presença de representantes da Direção Geral do Turismo e Hotelaria (DGTH), a Plataforma do Turismo Responsável e Sustentável (PTRS), o Diretor da Agripalma, bem como representantes locais, membros associados à marca e populares curiosos.

Uma amostra de produtos e serviços locais associados da marca Porto Alegre foi apresentada de seguida no Centro Cultural Comunitário de Porto Alegre: produtos de costura, artesanato, bebidas locais, ananás, bem como serviços de passeios já existentes na região.

Contando neste momento com 22 agentes locais certificados, a marca Porto Alegre espera certificar um total de 40 operadores até ao início do próximo ano. Gerida por um comité ad-hoc criado para o efeito pelo Grupo Comunitário de Porto Alegre, a marca Porto Alegre existe,também, para facilitar a descoberta do Sul pelos visitantes, graças àgeo-localização dos agentes certificados e a sua divulgação no Google Earth.

Ao clicar https://earth.google.com/web/@0.0260105,6.53160228,1.70959394a,10185.51236482d,30y,0h,0t,0r/data=MicKJQojCiExS1hhbXhYUlJwY2sxcmRFTzBlX1VGOHFXS250WjJjU0Q6AwoBMA?authuser=0, ou scaneando o QR code localizado nos cartazes de divulgação e no outdoor na entrada de Porto Alegre, o leitor poderá visualizar o mapa, ainda em desenvolvimento, e assim começar a sua visita da região com mais facilidade.

Este projeto surge duma iniciativa dos Leigos para o Desenvolvimento, e recebe o apoio financeiro do Instituto Camões e do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social português.

Fonte : ONG Leigos para o Desenvolvimento / Parceria com Téla Nón