Governo e ONU lançam projecto para valorizar produtos locais e promover o bem estar dos santomenses

SÃO TOMÉ – O Governo de São Tomé e Príncipe e a representação das Organização das Nações Unidas

(ONU) no país lançam oficialmente, no próximo dia 17 de Maio, terça-feira, pelas 10h00, no Centro

Recreativo de Uba-Budo, Distrito de Cantagalo, o Projeto Conjunto das Nações Unidas para valorizar os

produtos locais e promover o bem-estar sustentável dos santomenses.

Com a duração de 24 meses e término a 31 de Março de 2024, o projecto visa capacitar o Governo de São Tomé e Príncipe para promover cadeias de valor alimentar local sustentáveis, o desenvolvimento rural e a resiliência, através do investimento em uma indústria agroalimentar ecologicamente correta e na criação de empregos para mulheres e raparigas trabalhadoras vulneráveis.

Financiado pelo Fundo Conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG Joint Fund), o

projecto é co-implementado por quatro agências da ONU: Organização Internacional do Trabalho (OIT),

Fundos das Nações Unidas para a População (FNUAP), Programa das Nações Unidas para Assentamentos

Humanos (UN-HABITAT) e Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas (PAM).

Na sua fase piloto, o projeto é implementado inicialmente na comunidade de Uba Budo, Distrito de

Cantagalo. Após os dois anos-piloto, pretende-se expandi-lo com vista a construir um sistema de indústria agroalimentar sustentável e ecologicamente correto em São Tomé e na Região Autônoma do Príncipe, para melhorar a produção, processamento, armazenamento e conservação local de alimentos.

Orçado em 1,6 milhões de dólares Norte-Americanos, o projeto é co-financiado pelo SDG Joint Fund e

agências da ONU implementadoras.

Fonte : PAM