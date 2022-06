Banco Central anunciou estagnação da economia e aumento da inflação

Num comunicado divulgado na Rádio Nacional e na TVS, o Banco Central de São Tomé e Príncipe anunciou que após análise da conjuntura interna e externa, o seu comité de política monetária, chegou a conclusão que a economia nacional vai desacelerar 1,4%. No âmbito do orçamento geral do Estado para 2022, o governo previa que a economia nacional iria crescer 2,8%.

A estagnação da economia nacional anunciada pelo Banco Central, é marcada por um aumento da inflação anual de 15%.

«Espera-se para 2022 uma desaceleração da economia para 1,4% e uma aceleração da inflação média anual para 15%», precisa o Banco Central no comunicado lido pelo seu porta voz, José Manuel Noronha.

Segundo o Banco Central a pressão sobre a inflação permanece elevada também no mercado internacional, onde se prevê uma desaceleração da economia, nos anos 2022 e 2023.

A guerra na Ucrânia foi apontada pelo Banco central como sendo a causa da desaceleração da economia no mundo e no país. A pressão sobre a inflação está a sufocar o arquipélago são-tomense.

«O aumento do preço dos combustíveis no mercado nacional, e os efeitos das intempéries causadas pelas mudanças climáticas tem constituído factores adicionais de pressão sobre a inflação», explicou o Banco Central.

A situação é complicada. «Os indicadores monetários demonstram uma redução das reservas externas, situação que tem colocado pressão sobre o regime de paridade cambial, num contexto de aumento da liquidez excedentária», reforça o comunicado do Banco Central.

Dependente em 98% da ajuda financeira internacional, para realizar o investimento público, São Tomé e Príncipe constata, através do Comité de Política Monetária do Banco Central, de que há nesta altura, uma redução dos donativos e de outras receitas orçamentais.

Para conter a pressão imposta pela inflação galopante, assegurar o regime cambial, e garantir a estabilidade dos preços, o comité de política monetária do Banco Central, tomou medidas no sentido de aumentar a taxa de juro de referência de 9 para 10%.

Outras medidas foram anunciadas. «Aumentar a taxa de facilidade permanente de liquidez de 9,5 para 10,5%. Aumentar o coeficiente de reserva mínima de caixa em moeda nacional de 18 para 28%, mantendo o coeficiente em moeda estrangeira em 21%», refere o comunicado do Banco Central.

Abel Veiga