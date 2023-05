UNITEL acelera o processo de transformação digital de STP

Mais velocidade, e melhor qualidade no serviço de telecomunicações em São Tomé e Príncipe definem a entrada da tecnologia 4G no mercado do país.

A companhia UNITEL, é a arquitecta do processo de transformação que abre uma nova era digital. que vai elevar a

«Para a UNITEL o 4G significa o início do processo de transformação, de uma nova era em que as empresas vão mudar a forma como fazem negócio, as pessoas vão mudar a forma como interagem com a tecnologia», afirmou Inowese Ferreira, Director Geral da UNITEL.

Segundo a administração da empresa, o salto para o novo patamar tecnológico pode ser constatado por qualquer cidadão. Basta trocar o cartão sim do telemóvel, e na rede da UNITEL inserir o novo cartão 4G.

«O acesso a determinado conteúdo, hoje é muito mais rápido, do que quando tinha o 3G», assegurou Inowese Ferreira.

Na entrevista dada ao Téla Nón, o director geral da empresa destacou o crescimento da UNITEL no mercado nacional.

«Nos últimos 2 anos, se formos ver os dados do regulador, a Unitel tem crescido. Isto é só o começo», precisou.

Crescimento no mercado, que se junta a iniciativa tecnológica que muda o paradigma das telecomunicações no país. «Sermos o primeiro e único a fazê-lo, não poderia ser um contexto melhor para o futuro», pontuou Inowese Ferreira.

DIRECTOR GERAL Inowese Ferreira no centro

O impacto do 4G na economia nacional poderá ser de uma revolução. «Temos de trabalhar com a sociedade civil, com o governo e outros parceiros. Temos de ajudar as pessoas a serem empreendedoras», acrescentou.

A empresa diz que a juventude é um dos seus principais alvos. A tecnologia 4G pode estimular o espírito empreendedor da juventude. Muito sonhos e projectos de negócios poderão ser materializados com a digitalização do país.

UNITEL pretende envolver 80% da população do país na alta velocidade do 4G.

«Em cada 100 são-tomenses 80 têm a possibilidade de utilizar a internet. Quer dizer que 80% das pessoas que residem em São Tomé e Príncipe têm a possibilidade de utilizar este serviço», precisou, o director geral da UNITEL..

A empresa posiciona-se como campeã na pista de alta velocidade das telecomunicações. Deixou a única concorrente no mercado para trás. O 4G da UNITEL, tem o rosto de Gorete Semedo, a atleta são-tomense de alta velocidade que corre pelo Sport Lisboa e Benfica de Portugal.

«Colocamos São Tomé e Príncipe no topo dos países em África que têm a cobertura 4G», concluiu o director geral da UNITEL.

Nos últimos 9 anos de operações no mercado nacional a companhia já investiu mais de 40 milhões de dólares na modernização do sistema de telecomunicações.

Abel Veiga