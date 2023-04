UNITEL testou com sucesso a tecnologia 4G para STP

4G O CAMPEÃO DA VELOCIDADE

Com um salto inovador, a UNITEL STP, após oito emocionantes anos no mercado, está pronta para inaugurar uma nova era de comunicação em São Tomé e Príncipe. Como pioneira na implementação da tecnologia 4G, promete elevar a ligação móvel a um patamar superior, com um desempenho ágil, eficiente e de alta capacidade.

No dia 7 de abril, foram realizados os primeiros testes com sucesso, alcançando velocidades impressionantes, muito além do 3G. O 4G da UNITEL STP proporciona experiências de navegação incríveis, elevando a qualidade do streaming, da colaboração e da utilização de ferramentas na nuvem.

A tecnologia 4G viabiliza velocidades de até 100 megabits/segundo na Internet, oferecendo serviços de dados com até 10 vezes mais largura de banda em comparação com o 3G atual. Isso abrirá portas para novos serviços e funcionalidades em áreas como educação, saúde e administração pública, promovendo a inclusão digital e acelerando a transformação da sociedade de informação. São Tomé e Príncipe testemunhará um impulso na economia, na transformação digital e na governação electrónica.

Sempre inovadora, a UNITEL STP foi a primeira a oferecer pacotes de minutos e mensagens para todas as redes nacionais, soluções de internet fixa residencial e empresarial, utilizando tecnologia rádio nas principais zonas rurais e urbanas a preços competitivos. Também disponibilizou equipamentos Dual SIM de diferentes gamas de preços e acesso gratuito ao Facebook. Hoje, mais uma vez, a operadora lidera o caminho ao implementar e testar a tecnologia 4G em São Tomé e Príncipe.

A UNITEL STP atende ao desafio proposto pelo Governo e pela AGER ao levar a rede 4G a todos os distritos da ilha de São Tomé e região autónoma do Príncipe. A expansão, o reforço da cobertura e o aumento da capacidade serão garantidos para que todos possam usufruir desta inovadora tecnologia, sendo necessário apenas um terminal móvel e um cartão SIM compatíveis com 4G.

Com a rede 4G da UNITEL STP, um mundo de possibilidades desvenda-se para todos, proporcionando mais experiência, mais cobertura, mais proximidade, mais velocidade, mais partilha e mais qualidade.

FONTE – Comunicado da UNITEL – STP