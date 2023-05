Patrice disse que 4G lançado pela UNITEL celebra o avanço para todo o país

O primeiro-ministro, Patrice Trovoada que presidiu a cerimónia de lançamento da tecnologia 4G em São Tomé e Príncipe enalteceu a iniciativa da empresa UNITEL.

«O 4 G constitui um salto qualitativo e fundamental para o governo que quer digitalizar a economia, o país, e trazer para São Tomé e Príncipe mais transparência, mais modernidade e mais oportunidade», declarou o chefe do governo.

Para o governo através da tecnologia 4 G, a empresa UNITEL, abre uma autoestrada que conduzirá cada cidadão para outras vias de saída, «nomeadamente os jovens na possibilidade de autoemprego».

tecnologia por si só não faz milagres. Patrice Trovoada defende que o 4G seja mais acessível à população. «Esperemos que o custo das telecomunicações venha a baixar», frisou.

Um recado para as companhias de telecomunicações, e também para a Autoridade Geral de Regulação(AGER).

«Não podemos pensar no desenvolvimento económico, e na digitalização de São Tomé e Príncipe se não revermos as tarifas das comunicações», concluiu Patrice Trovoada.

O primeiro-ministro revelou no palco da festa do lançamento do 4G, que sente «uma nova dinâmica na UNITEL».

Empresa angolana que há 9 anos opera em São Tomé e Príncipe, é líder na introdução do 4G no mercado nacional.

Abel Veiga