Patrice Trovoada promete proteger os empresários nacionais

O primeiro-ministro santomense garantiu que é preciso trabalhar na proteção do capital nacional, ou seja, dos empresários santomenses “talvez com umas gotas de protecionismo para que aqueles que sempre acreditaram em S. Tomé e Príncipe possam ver também os seus interesses preservados”.

Patrice Trovoada falava na cerimónia que marcou a criação do Comité Consultivo para Assuntos Económicos Empresarias.

«Trata-se de uma plataforma privilegiada de diálogo, reflexão, consulta e concertação para a tomada de decisões, visando a criação de um ambiente de negócios mais propício e salutar ao exercício das atividades empresariais santomenses» -descreveu assim o Comité, Jorge Correia, presidente da Câmara do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços.

O governo entende ser um passo determinante para dar confiança a aqueles que ariscam o seu capital em prol do crescimento económico nacional.

«O que nós pretendemos é facilitar, reformar, acabar com entreves, partilhar as informações entre o governo e os operadores económicos, consultar, incluir todos os empresários nacionais, defendê-los e promover o nosso país como destino para os investimentos» – disse o primeiro-ministro.

O Comité, garantiu o chefe do governo, deverá trabalhar, a curto prazo, para eliminar tudo quanto tem dificultado o ambiente de negócios no país. Outra tarefa prende-se com a dívida do estado para com o sector privado, sem por de lado, a problemática da fiscalidade.

«Se o imposto sobre o valor acrescentado, IVA, constitui um avanço em matéria de reforma fiscal é necessário que tudo quanto constitui dificuldades na sua implementação seja resolvido através de uma consulta urgente entre o sector privado e o sector público» – frisou Patrice Trovoada.

A modernização e a digitalização como instrumentos indispensáveis não só para melhorar o desempenho dos serviços públicos como para conferir maior transparência nas operações económicas que darão suporte a luta contra a corrupção são também desafios a se ter em conta.

«Eu acredito que com o pragmatismo do sector privado e algum pragmatismo deste governo conseguiremos dar passos para que se sinta, dentro de alguns meses que o tecido empresarial santomense voltou a ganhar confiança, robustez e perspetivas do futuro» – sublinhou.

Para o primeiro-ministro, o turismo constitui um dos eixos fundamentais para o crescimento económico de S. Tomé e Príncipe. Quanto aos projectos estruturantes que o país tanto reclama, o chefe do governo defende, para o efeito, parcerias público-privadas ou iniciativas privadas. Para tal, assegurou que o Comité, ora criado, terá uma palavra a dizer na tomada de decisão.

José Bouças