STP arrecadou mais uma vez o Prémio de melhor chocolate do mundo

São Tomé e Príncipe arrecadou o Prémio de melhor chocolate do mundo no Salão do sector, em Paris, em 2023, para o chocolate Diogo Vaz. O arquipélago equatorial marca presença no certame desde há 28 anos. Portugal e o Brasil, na lusofonia, estão também representados num evento reunindo 230 expositores.

A edição de 2023 do Salão do chocolate de Paris encerra a 1 de Novembro e conta com representantes de 38 países, incluindo 15 países produtores.

O chocolate Diogo Vaz, de São Tomé e Príncipe, obteve o prémio de melhor chocolate do mundo no certame como refere, com satisfação óbvia Jean-Pierre Bensaïd, cônsul honorário de São Tomé e Príncipe em Marselha que marca presença no evento desde há 28 anos.