Carlos Vila Nova procura atrair fundos da Arábia Saudita para financiar STP

O Presidente da República Carlos Vila Nova pretende que a Arábia Saudita se transforme num dos principais parceiros do país.

O Chefe de Estado participa no dia 10 de Novembro na Cimeira Arábia Saudita-África, que vai decorrer em Riade, a capital do reino saudita. Já no dia 11 de Novembro será a vez da cimeira entre as nações árabes e o continente africano.

Carlos Vila Nova que já conseguiu angariar apoio financeiro da Arábia Saudita para a construção do liceu técnico da cidade de Angolares, no sul da ilha de São Tomé manifestou-se confiante de que a participação na cimeira vai abrir oportunidades para o reino saudita se afirmar como o principal financiador do desenvolvimento de África e de São Tomé e Príncipe.

«Não temos grande experiência neste domínio, mas tentaremos. É um parceiro relevante que pode contribuir muito para ajudar-nos no campo do investimento quer privado quer público, no apoio orçamental», declarou o chefe de Estado no aeroporto internacional de São Tomé, antes de viajar rumo a Arábia Saudita.

Abel Veiga