Preço do cacau subiu 40% e o chocolate para Natal vai ser mais caro

O preço do cacau no mercado internacional regita uma subida histórica. Atingiu este ano um aumento de 40%. Valor só registado em 1979.

Segundo o artigo do Jornal francês Le Figaro, o chocolate para o natal de 2023 vai ficar muito caro. Para o mês de Novembro cada tonelada de cacau está a ser vendido no mercado internacional por 3786 dólares norte americanos.

Desde a era colonial e até recentemente o cacau foi o principal produto de exportação de São Tomé e Príncipe, só ultrapassado a partir do ano 2020, pela exportação do óleo de palma. Mas em termos de impacto no rendimento das famílias são-tomenses o cacau continua a ser a fonte mais importante.

Segundo economistas franceses a subida histórica do preço do cacau é justificada por dois motivos.

Primeiro tem a ver com a previsão de uma baixa acentuada da colheita nos principais produtores do cacau, nomeadamente Costa do Marfim e o Gana.

Uma baixa de produção provocada pela doença da capsula preta, que causa o escurecimento e o apodrecimento das capsulas do cacau. O excesso de chuva na África Ocidental é indicado como uma das causas da doença conhecida em São Tomé por míldio.

O segundo motivo da subida do preço está relacionado com o aumento da procura do cacu a nível global. No artigo do jornal Le Figaro Jack Scoville, vice-presidente do Price Futures Group empresa sediada em Chicago-Estados Unidos de América declarou que « a situação da oferta e da procura continua estimulante».

Por sua vez a empresa Mondelez International Inc , que produz a marca Oreo, estima que o cacau está entre as matérias primas cujo preço mais aumentou no primeiro semestre do ano 2023. Uma posição partilhada por Steve Voskuil, director financeiro da empresa Hershey Co.

Abel Veiga