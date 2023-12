BAD aprovou 17,4 milhões de dólares para financiar o OGE

O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou um financiamento de 17,4 milhões de dólares para o Orçamento do Estado de São Tomé e Príncipe.

Segundo o BAD, no quadro do programa de sustentabilidade fiscal e resiliência económica parta São Tomé e Príncipe foi aprovado o montante de 5, 35 milhões de euros para o orçamento do Estado de 2024.

O mesmo valor tinha sido disponibilizado pelo Banco Africano de Desenvolvimento para o ano económico de 2023. O comunicado do BAD diz que a ajuda financeira concedida para os dois anos económicos, atinge assim os 10,70 milhões de euros.

Por outro lado, no quadro do projecto de apoio institucional à administração aduaneira e gestão da despesa pública o conselho de administração do BAD aprovou para o ano 2024 o valor de 6,7 milhões de euros, para reforçar a execução orçamental e a prestação de serviços públicos.

Com as duas operações financeiras o BAD pretende para apoiar o governo de São Tomé e Príncipe na estabilização da economia e na recuperação pós covid-19.

Abel Veiga