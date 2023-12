“Gap Externo” é o ponto que complica as negociações entre o governo e o FMI

O Ministro do Plano e Finanças Ginésio da Mata em declarações à Televisão Santomense disse que ‘ o financiamento do “GAP Externo”, é o único ponto que entrava a assinatura do acordo de facilidade de crédito que há cerca de 1 ano, o executivo negoceia com o Fundo Monetário Internacional.

Todas as tentativas do Téla Nón para encontrar uma explicação do ministro do plano e finanças em linguagem familiar, sobre o termo “Gap Externo”, foram infrutíferas. No entanto, o Téla Nón apurou que esta linguagem técnica dos economistas, GAP, pode significar um espaço vazio, em que não se cumpre com os compromissos de pagamento.

No caso concreto pode ser a dívida externa, que por sinal o país tem um espaço vazio, ou seja, não tem conseguido pagar, ou o Gap pode estar relacionado com o vazio que se regista nas reservas cambiais externas.

Com este vazio, o GAP, o governo tem um obstáculo pela frente nas negociações com o FMI, para conseguir o acordo de facilidade de crédito alargado.

«Estamos neste momento num ponto em que existe quase que exclusivamente, uma questão a ser ultrapassada e que se prende com o financiamento do Gap Externo. É uma situação sobre a qual o governo sozinho não consegue resolver», afirmou o Ministro do plano e finanças.

Sem capacidade de alimentar o serviço da dívida, ou de recuperar as reservas externas o governo vira-se para os parceiros internacionais em busca de ajuda.

O Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, já deu um balão de oxigénio ao executivo de Patrice Trovoada. A instituição financeira pan-africana, aprovou uma ajuda de 17,4 milhões de dólares para financiar o orçamento geral do Estado de São Tomé e Príncipe.

O fundo vai ser aplicado nos projectos de reforço da sustentabilidade orçamental e resiliência económica, assim como para a transição energética.

Segundo o Ministro do Plano e Finanças o valor está repartido para os anos económicos de 2023 e 2024. Ginésio da Mata garantiu que ainda neste mês de dezembro, o país deverá receber 5 milhões e 300 mil dólares.

Outro envelope de mais de 7 milhões de dólares será entregue a São Tomé e Príncipe para financiar projectos de apoio institucional, gestão aduaneira e para o saneamento da dívida pública no ano económico de 2024.

Uma ajuda financeira que permite ao país melhorar a sua posição nas negociações em curso com o FMI para a assinatura do acordo de facilidade de crédito.

«Os nossos parceiros têm estado a acompanhar a evolução da negociação, e conforme o caso cada um tem aportado a sua ajuda neste processo. A prova disso é este acordo com o BAD e vem contribuir para solucionar parte da questão que temos presentemente a discutir com o FMI», pontuou o ministro.

Note-se que é a primeira vez, que São Tomé e Príncipe negoceia com o FMI há cerca de 1 ano sem chegar a acordo, para conseguir a facilidade de crédito alargado.

Abel Veiga