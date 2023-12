FAO lança projecto de apoio para a empregabilidade dos jovens no sector agrícola

O desemprego e a baixa participação no mercado de trabalho, em especial entre as mulheres e os jovens, contribuem para o elevado risco de pobreza e constituem uma verdadeira bomba-relógio social em S. Tomé e Príncipe.

Muitos jovens que constituem a população activa, iniciaram um êxodo maciço para os centros urbanos e para o estrangeiro em busca de emprego.

Preocupada com a situação, a FAO decidiu lançar o projecto de apoio à elaboração de uma estratégia nacional e de um plano de acção para ajudar o estado santomense na empregabilidade dos jovens no sector agrícola.

«Havendo uma estratégia e um plano de açãoserá possível mobilizar fundos, não só pela FAO como todos os outros parceiros porque a juventude é o motor de qualquer sociedade» – disse Argentino Pires dos Santos, assistente ao representante da FAO em S.Tomé e Príncipe.

Trata-se de uma janela de oportunidade aberta para os jovens santomenses. O governo agradece.

«Sabemos que a agricultura é um sector muito importante para a economia do país e precisamos incentivar e motivar os jovens para que possam apostar na agricultura. O plano de ação e a estratégia vão ajudar. É preciso que os jovens percebam o quão é importante o sector agrícola e podem ter sucesso se empreenderem na agricultura» – destacou Eurídice Medeiros, ministra da Juventude e Desporto.

Por seu lado, Abel Bom Jesus, titular da pasta de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas não escondeu o seu otimismo «acreditamos que nos próximos anos a nossa juventude vai abraçar mais a agricultura, a pesca e a pecuária porque S.Tomé e Príncipe não tem outro caminho. Através destes três sectores estaremos a garantir também o turismo».

19 meses é o período de implementação do projecto avaliado em cerca de 200 mil euros. A redução do desemprego e da pobreza através do acesso a empregos dignos na agricultura é o resultado que se espera deste projecto.

José Bouças