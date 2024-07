Fórum Macau tem novo plano de acção para cooperação entre a China e a CPLP

O Fórum Macacu é uma plataforma de promoção de cooperação económica e comercial entre a China e os Países da Comunidade de Língua Portuguesa, a CPLP.

A sexta conferência ministerial do Fórum Macau aconteceu no mês de abril de 2024 em Macau.

De visita a São Tomé e Príncipe, arquipélago que pela primeira vez tomou parte no evento, Ji Xian Zheng secretário-geral do Fórum Macau, que liderou uma extensa delegação disse aos ministros dos negócios estrangeiros e da Economia de São Tomé e Príncipe, respectivamente Gareth Guadalupe e Disney Leite que várias medidas foram tomadas na sexta conferência ministerial. Medidas que «Atendem as necessidades dos países participantes no Fórum, facilitando a cooperação em pé de igualdade de benefícios mútuos e de ganhos compartilhados entre a China e os respectivos países lusófonos».

FOTO : Ji Xian Zheng – Secretário Geral do Fórum Macau

Para além de investimentos, o Fórum Macau decidiu promover a cooperação industrial, e a construção da plataforma sino-lusófona.

O plano de acção assinado pela China e os Países de Língua Portuguesa na conferência ministerial para cooperação económica e comercial prevê acções a serem implementadas no período 2024-2027.

Segundo Ji Xian Zheng o plano de acção salvaguarda a cooperação nas áreas tradicionais e abre caminho para a promoção da economia digital, desenvolvimento verde, e a economia azul. O intercâmbio nos domínios da educação, cultura e turismo, inclui também a comunicação social dos países membros com destaque para a Rádio e a televisão.

São Tomé e Príncipe é o membro mais jovem do Fórum Macau. No entanto, já foi palco em 2019 do encontro de empresários para a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Através do impulso do Fórum Macau a Câmara Distrital de Água Grande que envolve a capital São Tomé assinou no ano 2022 acordo de geminação com o Município de Macau.

31 departamentos do governo da China estão envolvidos na comissão criada pelo executivo de Xi Jinping para implementar as medidas decididas na sexta conferência ministerial do Fórum Macau.

Ministro da Economia – Disney Leite

O intercâmbio entre as pequenas e médias empresas da China e dos Países de Língua Portuguesa está inscrito nos 13 pontos prioritários do plano de acção. A promoção do empreendedorismo jovem no espaço da CPLP é outra prioridade definida entre a China e os 9 países membros da comunidade de língua portuguesa, para ser implementada até 2027.

Abel Veiga