Empresas de STP são convidadas para o evento Rússia – África Expo 2024 – Made in África

Nos dias 15 e 16 de outubro próximo, as empresas e os produtos de África vão ser expostos em Moscovo, a capital da Rússia.

“Uma porta aberta para a expansão do horizonte económico”, é o lema da primeira exposição de homens de negócios africanos e russos.

O evento organizado pelo Club Rússia África pretende promover as iniciativas empreendedoras africanas, e incentivar parcerias com o sector privado de Moscovo e o mercado russo.

Segundo o “Club Rússia-África” a ideia de realização da exposição de produtos africanos em Moscovo ganhou força a partir de 15 de julho com a realização da reunião do Comité da DOUMA (Parlamento russo), para os assuntos internacionais.

Delegações de 5 países africanos nomeadamente Benin,Senegal, Camarões, Costa do Marfim e o Ruanda, juntaram-se aos parlamentares russos e propuseram a realização anual de um Fórum Económico B2B Internacional para reforçar as trocas comerciais e divulgar os produtos e as empresas russas e africanas.

«O objectivo do Fórum Rússia – África Expo 2024, é de fazer crescer o volume das trocas comerciais entre a Rússia e os países africanos mobilizando os principais actores comerciais e criar um ambiente comercial favorável», explica a nota de imprensa do Club Rússia – África.

Durante o evento estão previstas trocas de experiência entre os operadores económicos russos e africanos, e a assinatura de novos contratos e acordos de parceria e investimentos.

«Os empresários africanos terão acesso as tecnologias e aos investimentos para desenvolverem a produção, e o acesso a equipamentos modernos para agricultura e a transformação dos produtos», acrescenta a nota de imprensa.

A Câmara de Comércio e Indústria da Rússia, assim como as autoridades governamentais russas estão envolvidas na iniciativa que pretende fomentar trocas comerciais e investimentos.

A nota do Club Rússia – África, diz que os investidores russos estão interessados nos recursos naturais abundantes de África.

No caso de São Tomé e Príncipe, há alguns anos que homens de negócios russos manifestaram interesse em comercializar o ouro castanho do arquipélago, o cacau. Recentemente o Téla Nón apurou que operadores económicos russos estão a prospeccionar oportunidades de negócios em São Tomé e Príncipe, e alguns já estão a investir na compra e processamento do cacau.

Para a exposição empresarial Rússia – África de 15 e 16 de Outubro, a organização convida empresários e empreendedores santomenses a marcarem presença em Moscovo.

Abel Veiga

Para candidatar-se ao evento, a inscrição é feita por este endereço email – Info@helloafrica.ru / Telefone-Whatsapp +7(967)555-42-00