Apoio directo do Banco Mundial ao Orçamento de Estado de STP subiu para 10 milhões de dólares

Nos últimos 2 anos São Tomé e Príncipe viveu essencialmente com os seus próprios recursos que serviam quase que exclusivamente para pagar os salários da função pública. No capítulo do investimento público em que o arquipélago depende em mais de 80% da ajuda financeira internacional, muito pouco foi conseguido em termos de execução orçamental.

Sem acordo de facilidade de crédito alargado com o FMI durante 2 anos, São Tomé e Príncipe não teve luz verde, ou seja, credibilidade suficiente junto ao FMI para que os credores internacionais financiassem o OGE e os projectos de desenvolvimento sem quaisquer receios.

A ameaça de colapso provocou a reacção do Banco Mundial, que decidiu dar apoio directo ao Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe. Inicialmente o valor disponibilizado foi de 5 milhões de dólares. A agudização da crise financeira no país, forçou o aumento da ajuda ao orçamento geral do Estado.

«Devido as necessidades do país este valor aumentou para 10 milhões de dólares», afirmou o director do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe e Angola.

Juan Alvarez, acrescentou que o financiamento directo ao Orçamento Geral do Estado, faz parte de uma estratégia que visa a reforma da política pública, «incluindo a reforma do sector da energia».

O Banco Mundial deixou claro que não tem controlo sobre a utilização do valor de 10 milhões de dólares que entrega ao governo para financiar o orçamento do Estado. No entanto o director Juan Alvarez, admitiu a possibilidade de parte do dinheiro ter sido utilizado para a aquisição dos combustíveis.

«Quando o dinheiro entra no OGE cabe ao Estado santomense gerir o dinheiro. Agora se o Estado tem uma emergência como é o caso da aquisição dos combustíveis, para poder manter o país funcional seguramente este dinheiro vai ser utilizado para comprar os combustíveis. Pode também ser utilizado para o pagamento dos salários na função pública, ou aplicar no sector da saúde etc», pontuou.

Note-se que o Banco Mundial através da sua célula de gestão dos projectos, a AFAP, fez recentemente a revisão da carteira de projectos. Um exercício que permitiu a equipa técnica da Agência Fiduciária e de Administração de Projectos(AFAP), suprimir os obstáculos a execução dos projectos definidos para os próximos anos.

10 projectos estruturantes compõem a carteira do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe. Construção de estradas e pontes, instalação de unidades de energias renováveis, ou seja, a transição energética, projectos de apoio ao turismo e de combate as alterações climáticas, assim como o financiamento aos sectores da saúde e da educação se destacam no grupo dos 10 projectos estruturantes.

«A saúde é importante assim como a educação. O projecto de saúde é um dos mais importantes que temos no país. Inicialmente foi por causa da COVID-19. Foi desbloqueado recentemente mais 3 milhões de dólares para o projecto de apoio ao sector da saúde», frisou o director do FMI para São Tomé e Príncipe e Angola.

Abel Veiga