BAD aponta caminhos e desafia São Tomé e Príncipe a reinventar o seu futuro

Relatório Económico 2025 do Banco Africano de Desenvolvimento propõe nova rota para o país com base em conhecimento, reformas estruturais e alianças estratégicas com a academia.

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) lançou esta semana o Country Focus Report 2025, um documento estratégico que traça um retrato realista de São Tomé e Príncipe e propõe soluções sustentadas por evidências científicas para o desenvolvimento económico. O evento, realizado na sexta-feira, 20 de junho, no Instituto Superior de Educação e Comunicação (ISEC), marcou o início de uma nova fase de aproximação entre o meio académico e a formulação de políticas públicas.

Com projeções de crescimento económico de 2,7% em 2025 e 4,4% em 2026, o relatório destaca os desafios do país e a necessidade urgente de transformar fragilidades em oportunidades, colocando a ciência e o conhecimento local no centro dessa transformação.

O economista sénior do BAD, Pepe Pedrosa, afirmou durante a apresentação, “não basta crescer. É preciso crescer com direção, com inclusão e com sustentabilidade.”

O presidente do ISEC, Agostinho de Sousa, destacou o papel ativo da universidade neste processo, “a academia não pode continuar isolada da tomada de decisões. Produzimos conhecimento que precisa ser usado. Este relatório é um ponto de partida para um engajamento técnico-científico ativo com o futuro do país.”

O relatório sustenta que o crescimento económico previsto será apoiado principalmente pelas exportações de cacau, investimentos em infraestrutura, desenvolvimento do turismo e energias renováveis. No entanto, alerta para riscos estruturais persistentes, como a dependência de importações, vulnerabilidade a choques externos, fraca diversificação produtiva e fuga de capital humano.

O Banco recomenda:

. Reformar os sistemas de saúde e educação;

. Proteger recursos naturais;

. Estimular o setor privado e microempresas;

. Avançar na transição energética;

. Assegurar governação transparente e inclusiva.

O representante do Ministro das Finanças, Adilson Monteiro, garantiu o compromisso do Governo com as reformas necessárias, citando a introdução do IVA, o aumento da arrecadação fiscal e um Orçamento de Estado focado nas áreas sociais.

O BAD anunciou também a intenção de fortalecer a cooperação com universidades locais, promovendo estágios, projetos de investigação e produção científica em parceria com o banco.

O evento terminou com um debate entre representantes do BAD, Governo, academia e parceiros multilaterais, destacando a necessidade de São Tomé e Príncipe construir seu crescimento com inteligência e coragem, valorizando seu capital humano.

Waley Quaresma