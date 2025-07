Reunião do Presidente Xi Jinping com o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Na manhã de 24 de julho, o presidente Xi Jinping conversou com o presidente do Conselho Europeu António Costa e a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen em visita à China para a 25a Cimeira China-UE, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

O Presidente Xi Jinping disse: “Este ano marca o 50o aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a União Europeia e o 80o aniversário da criação das Nações Unidas. As relações sino-europeias encontram-se novamente num momento histórico fundamental. Ao longo dos últimos 50 anos, a China e a UE desenvolveram trocas e cooperações frutuosas e contribuíram para o sucesso de ambas, trazendo benefícios ao mundo inteiro. O respeito mútuo, a busca de um terreno comum para além das diferenças, a abertura e a cooperação, bem como o benefício mútuo constituem uma experiência e um ensinamento importantes. É também um princípio importante e uma orientação para o desenvolvimento futuro das relações entre a China e a Europa. Face à aceleração das transformações inéditas desde há um século que atravessa o mundo e às incertezas e instabilidades na situação internacional, Os dirigentes chineses e europeus devem, mais uma vez, dar provas de clarividência e compromisso e fazer a escolha estratégica adequada que responda às expectativas dos povos e resista à prova da História.”

O Presidente Xi Jinping sublinhou: “A China e a UE são dois atores construtivos para o multilateralismo, a abertura e a cooperação. Quanto mais grave e complexa for a situação internacional, tanto mais a China e a UE devem intensificar a comunicação, reforçar a confiança mútua e aprofundar a cooperação, de modo a trazer ao mundo maior estabilidade e certeza através das relações entreeuropeias estáveis e sãs. A China e a UE são dois grandes atores na comunidade internacional. Devemos manter-nos firmes no rumo certo do desenvolvimento das relações sino-europeias e trabalhar juntos para abrir um capítulo ainda mais radiante para os próximos 50 anos.”

Fonte – CGTN