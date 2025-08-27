25a Cimeira da OCS: para uma governação mundial mais justa e equitativa

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

O município de Tianjin, na China, sediará a 25a Cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO) em 31 de agosto e 1o de setembro de 2025. O presidente chinês Xi Jinping presidirá a 25a reunião do Conselho de Chefes de Estado da OCS, bem como a reunião “OCS Plus”, e proferirá discursos importantes. Será a maior cimeira desde a criação da OCS, e o ponto culminante dos esforços desenvolvidos pela China no âmbito da sua presidência. O Espírito de Xangai, caracterizado pela «confiança mútua, o benefício mútuo, a igualdade e o diálogo entre as partes, o respeito da diversidade cultural e a aspiração ao desenvolvimento coletivo», estabeleceu uma base ideológica sólida para os 24 anos de desenvolvimento constante e crescimento contínuo da OCS.

Ao assumir a presidência rotativa da OCS, a China esforçou-se por dinamizar o seu enraizamento institucional organizando uma centena de eventos relativos à política, segurança, exército, economia e comércio, investimento, energia, educação, conectividade, inovação tecnológica, indústria verde, economia digital e intercâmbio humano. Através destas diferentes iniciativas, foi possível abrir mais pontes de intercâmbio entre os países membros da organização e reforçar os laços de solidariedade. Na vertente da segurança, foi dado um toque inovador aos órgãos permanentes para um funcionamento eficiente, nomeadamente na luta contra a criminalidade transfronteiriça organizada.

A este título, o projecto de criação de centros integrados de resposta aos desafios da segurança, de segurança informática e de luta contra a criminalidade transfronteiriça segue um processo de concertações frutuosas. Trata-se de coordenar as acções para combater eficazmente a criminalidade em todas as suas formas. Ao longo de sua presidência rotativa, a China também defendeu a multipolaridade para uma governança inclusiva ao serviço da paz e da segurança. Durante a cúpula, o Sr. Xi anunciará novas medidas e iniciativas chinesas para apoiar o desenvolvimento de alta qualidade da OCS e da cooperação global, e proporá novos caminhos e meios para que a organização salvaguarde de forma construtiva a ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial e melhore o sistema da governança mundial.

Mais uma vez, a próxima cimeira da OCS terá de se concentrar na visão comum dos países membros. Enquanto organização que defende o multilateralismo nas relações internacionais, tem interesse em reforçar a solidariedade e o consenso no seu seio para enfrentar os desafios comuns. Face às posturas unilaterais e proteccionistas que tendem a abalar os princípios da cooperação internacional, é necessário fazer uma frente comum para tender para relações que privilegiem o respeito mútuo, a equidade, a justiça e a cooperação ganha-ganha. Os interesses de todas as partes contam no tabuleiro global e é normal trabalhar para que todas as vozes, pequenas ou grandes, sejam audíveis. Esta solidariedade que se espera dos países membros da OCS implica, antes de mais nada, relações de boa vizinhança caracterizadas por confiança e respeito mútuos. As relações de boa vizinhança consolidam o consenso a nível da organização. Neste registro, a China está investindo de forma consistente na diplomacia de boa vizinhança.

As questões de desenvolvimento comum também estarão no centro desta cimeira crucial. Os países membros da OCS devem criar sinergias que tragam para cima todas as economias. O potencial de oportunidades dentro da organização está disponível e consistente. Resta dinamizar as cadeias industriais, fluidificar as cadeias de abastecimento, criar pólos de crescimento nos sectores do comércio, da economia, do investimento e da inovação científica e tecnológica. Os canteiros do desenvolvimento também contribuem para abrir as perspectivas de um mundo mais calmo e seguro. Investir no desenvolvimento é também lutar contra a insegurança e a instabilidade.

A 25a Cimeira da OCS será realizada por ocasião do 80o aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial e da criação das Nações Unidas. Serão publicadas declarações comemorativas do 80o aniversário da vitória na guerra mundial antifascista e do 80o aniversário da fundação das Nações Unidas, bem como uma série de documentos finais sobre o fortalecimento da cooperação em matéria de segurança, de economia, de intercâmbios humanos e culturais serão adotados nesta ocasião.

Será um encontro no qual será preciso insistir na necessidade de agir em favor da paz em todo o mundo. E o ideal da paz é baseado na equidade, justiça, igualdade e respeito pelo direito internacional. A OCS deve prosseguir a sua ambição em favor de um mundo multipolar onde os interesses de cada parte são levados em conta. É num espírito de consenso e de concertações que a humanidade saberá curar os seus males. Não nos confrontos sangrentos e mortais. Por isso, é importante incentivar a multipolaridade no tabuleiro mundial. E o encontro de Tianjin abrirá perspectivas de uma coordenação mais estreita entre os países membros da OCS para mais resultados tangíveis no terreno.

(Foto: VCG)