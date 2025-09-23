Modernização agrícola na China: da tecnologia de drones à agricultura inteligente

(Nota do editor: Este artigo representa o ponto de vista do autor Karim Badolo e não necessariamente o da CGTN.)

A agricultura inteligente está em desenvolvimento sem precedentes na China. Empresas investem em pesquisa e desenvolvimento para oferecer tecnologias multifuncionais a custos acessíveis. Uma empresa com sede em Guangzhou, capital da província de Guangdong, é pioneira na fabricação de máquinas agrícolas inteligentes. Descoberta.

Uma fazenda verde se estende ao lado de um pico montanhoso em um subúrbio de Guangzhou, capital da província de Guangdong. Um vento leve acaricia as plantas de arroz verde. Máquinas agrícolas estão dispostas em ambos os lados da fazenda. Trabalhadores deslocados do campo de arroz dedicam-se a todo o tipo de actividades. Alguns estão a trabalhar para tornar funcional uma rede de irrigação automatizada da quinta. Caminhões transportam material de um ponto para outro na fazenda. Em um ângulo, um edifício construído com contêineres é visível por sua cor branca. Estamos na quinta experimental de uma empresa pioneira em tecnologia de drones.

Trabalho agrícola automatizado

Ao visitar esta fazenda experimental nesta manhã de junho, parece estar em um cenário de ficção científica já que a tecnologia se impôs em todas as tarefas agrícolas. A lavoura, as sementes, a irrigação e a pulverização de fertilizantes e inseticidas têm sido realizadas exclusivamente por máquinas agrícolas inteligentes nos últimos anos. Drones de diferentes tamanhos garantem a pulverização de fertilizantes e inseticidas. Um sistema automatizado de irrigação fornece a quantidade necessária de água para o campo de arroz em todos os seus recantos. As novas máquinas agrícolas multifuncionais realizam várias tarefas, tais como o corte de ervas daninhas, a lavoura e a pulverização de inseticidas. O pessoal agrícola apenas controla todas as atividades da fazenda com celulares simples e a partir de uma sala de controle.

As empresas do setor de agricultura inteligente oferecem uma variedade de produtos a custos acessíveis que incluem drones agrícolas, veículos terrestres não tripulados, drones de teledetecção, consoles de controle automático e sistemas de fertilização inteligentes. Com um método e uma abordagem de qualidade, o setor de agricultura inteligente da China está escrevendo a história em letras douradas. O responsável técnico da XAG, Liu Guangzhen, explica que a empresa ambiciona facilitar o trabalho agrícola, ao ponto de lhe dar uma dimensão lúdica. Atualmente, nosso veículo aéreo não tripulado agrícola pode atender a quatro funções principais de pulverização e aplicação, investigação aérea e transporte. Sua carga máxima pode chegar a 80 quilogramas e a velocidade mais rápida pode alcançar 13,8 metros por segundo», detalha o Sr. Liu.

Inovar todos os dias

As empresas chinesas, através de suas atividades inovadoras de P&D, tornaram os custos de seus produtos mais acessíveis. Por exemplo, os drones agrícolas agora usam materiais de fibra de carbono que tornam a estrutura mais leve, aumentam a carga útil e reduzem os custos, permitindo uma produção em massa maior.

A reputação da tecnologia chinesa sobre agricultura inteligente é estabelecida em todos os cantos do mundo. Quer seja em África, na Europa ou na Ásia, a sua experiência e tecnologia são muito apreciadas. África do Sul é um país altamente agrícola e muito desenvolvido, e então as condições econômicas também são boas. Há muitas fazendas sul-africanas interessadas em nossos produtos, e também desenvolvemos ótimos parceiros para distribuição local», diz o gerente da empresa.

A modernização da agricultura na China é inerente ao processo de modernização à moda chinesa. Como enfatizou o presidente chinês, Xi Jinping, durante a Festa da Colheita em 2025, é preciso manter a prioridade no desenvolvimento da agricultura e das áreas rurais. Para ele, é imperativo aperfeiçoar as políticas destinadas a fortalecer a agricultura, favorecer os agricultores e aumentar seus rendimentos.

Por isso, é importante reforçar o apoio tecnológico e os equipamentos agrícolas, trabalhar para melhorar a capacidade global de produção agrícola, promover o emprego e aumentar os rendimentos dos agricultores. Numa palavra, a revitalização rural deve ser consolidada em todos os níveis. Muitas empresas chinesas compreendem bem a importância da agricultura e investem consequentemente no seu desenvolvimento.