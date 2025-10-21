Programa são-tomense de cidadania por investimento atrai 50 candidatos internacionais em menos de dois meses

Face às crescentes restrições financeiras e à redução da ajuda pública ao desenvolvimento, São Tomé e Príncipe lançou, no início de setembro, o Programa de Cidadania por Investimento. Uma iniciativa estratégica que visa mobilizar capital estrangeiro para impulsionar a economia nacional.

O programa permite a atribuição da nacionalidade são-tomense mediante um investimento de 90 mil dólares, e já contabiliza 50 candidaturas provenientes de diferentes regiões do mundo.

“Caso todas as candidaturas sejam aprovadas, o programa poderá gerar 2,5 milhões de dólares em receitas diretas num período de apenas dois meses”, afirmou Disney Ramos, Diretor da Unidade de Cidadania por Investimento.

A atribuição de cada título de cidadania está sujeita a um processo de avaliação rigoroso, cuja decisão deve ser comunicada num prazo máximo de seis semanas.

“A nossa prioridade é blindar o programa contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a corrupção”, sublinhou o Primeiro-Ministro, Américo Ramos.

Com esta iniciativa, o Governo pretende diversificar as fontes de financiamento, atrair investimento estrangeiro qualificado e dinamizar a economia nacional, num momento em que o país reforça a sua imagem internacional como Reserva Mundial da Biosfera.

“Queremos que a hotelaria sustentável avance, que a agricultura ganhe valor, que a energia seja mais limpa e acessível, que a juventude encontre perspetivas aqui”, acrescentou o Chefe do Governo.

Apesar do debate intenso que marcou a fase inicial, o primeiro Fórum de Cidadania por Investimento representou um passo decisivo rumo à implementação estruturada do programa. O evento foi promovido pelo Governo, através da Unidade de Cidadania por Investimento, em parceria com a STP Service Advisory.

José Bouças