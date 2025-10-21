Programa são-tomense de cidadania por investimento atrai 50 candidatos internacionais em menos de dois meses

Face às crescentes restrições financeiras e à redução da ajuda pública ao desenvolvimento, São Tomé e Príncipe lançou, no início de setembro, o Programa de Cidadania por Investimento. Uma iniciativa estratégica que visa mobilizar capital estrangeiro para impulsionar a economia nacional.
O programa permite a atribuição da nacionalidade são-tomense mediante um investimento de 90 mil dólares, e já contabiliza 50 candidaturas provenientes de diferentes regiões do mundo.
“Caso todas as candidaturas sejam aprovadas, o programa poderá gerar 2,5 milhões de dólares em receitas diretas num período de apenas dois meses”, afirmou Disney Ramos, Diretor da Unidade de Cidadania por Investimento.
A atribuição de cada título de cidadania está sujeita a um processo de avaliação rigoroso, cuja decisão deve ser comunicada num prazo máximo de seis semanas.
“A nossa prioridade é blindar o programa contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e a corrupção”, sublinhou o Primeiro-Ministro, Américo Ramos.
Com esta iniciativa, o Governo pretende diversificar as fontes de financiamento, atrair investimento estrangeiro qualificado e dinamizar a economia nacional, num momento em que o país reforça a sua imagem internacional como Reserva Mundial da Biosfera.
“Queremos que a hotelaria sustentável avance, que a agricultura ganhe valor, que a energia seja mais limpa e acessível, que a juventude encontre perspetivas aqui”, acrescentou o Chefe do Governo.
Apesar do debate intenso que marcou a fase inicial, o primeiro Fórum de Cidadania por Investimento representou um passo decisivo rumo à implementação estruturada do programa. O evento foi promovido pelo Governo, através da Unidade de Cidadania por Investimento, em parceria com a STP Service Advisory.
José Bouças
Felicidade
21 de Outubro de 2025 at 18:32
Conta esta mal feita. O estado arrecada 4.500 euros.
50 x 90.000 euros.
A par disso, a distribuição dos emolumentos e despesas com o consulado em Dubai consome uma parte.
Américo ramos não é nada transparente com a gestão da coisa pública.
Falta explicar as taxas audiovisuais que não se fala até santo dia de hoje.
Grana Kumbo
21 de Outubro de 2025 at 23:10
Felicidade,
Querem, talvez, roubar dois milhões de dólares. Ou não? Disney Ramos, Diretor da Unidade de Cidadania por Investimento ou não sabe fazer uma conta simples de matemática ou é aldrabão porque de acordo com os dados apresentados, poderão gerar 4,5 milhões de dólares e não 2,5 milhões de dólares em receitas diretas como ele diz para enganar o povo santomense. Ou também pode ser um erro mal intencionado, por isso, é necessário averiguar para reconfirmar os números certos e exatos.
Para além disso, quem são aqueles que vão ser atribuídos à nacionalidade são-tomense? Qual o perfil, carácter, capacidade intelectual, contributo positivo que darão para ajudarem STP tornar um lugar melhor para viver e desenvolver? Listem os seus nomes, idade, fotografias, países de origem e um breve currículo dessa gente online no Téla Nón para povo saber quem são. Não queremos que terroristas, criminosos, corruptos, colonizadores ou pessoas portadoras de doenças mortais como a SIDA/VIH, etc., se refugiem no nosso país. Ou o Estado só está preocupado com o dinheiro?
Protejer a nação é exigido na nossa constituição política.
Rapaz de São Tomé
21 de Outubro de 2025 at 19:03
O Primeiro-Ministro Américo Ramos admite que a corrupção existe e que é uma prioridade do governo de São Tomé e Príncipe lidar com ela, incluindo o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Essa admissão prova que sempre estivemos certos de que há corrupção generalizada em São Tomé e que precisamos continuar lutando arduamente para eliminá-la nas ilhas. A maioria da nossa população é a que mais sofre com a corrupção, a má gestão e a ilegalidade.
Grana Kumbo
21 de Outubro de 2025 at 23:22
Tentativa de desvio de 2 milhões de US dólares. Foram apanhados em flagrante. Disney Ramos deve demitir-se!